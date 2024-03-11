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Сын Ильи Ковальчука забил дебютный гол за «Динамо» в юношеской лиге

ЮФЛ-3: 15-летний сын Ильи Ковальчука забил дебютный гол за «Динамо»
Филипп Ковальчук перешел в академию «Динамо» из бразильского «Сан-Паулу» и в первом туре ЮФЛ поучаствовал в разгроме сверстников из «Рубина». Илья Ковальчук заявил, что рад победе сына
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Старший сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука Филипп забил дебютный гол за московское «Динамо» в стартовом туре Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-3).

10 марта динамовцы в Новогорске крупно обыграли сверстников из казанского «Рубина» — 7:1. Филиппу в феврале исполнилось 15 лет, ранее он занимался в академии «Лос-Анджелес Гэлакси» и бразильского «Сан-Паулу».

«Это его история! Я рад, что они выиграли первый матч», — сказал Ковальчук «Матч ТВ».

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Фото:Телеграм-канал ХК «‎Спартак» (Москва)

У Ковальчука есть еще один сын — Артем и дочери Каролина и Ева.

Ковальчук в декабре возобновил карьеру в московском «Спартаке» после длительной паузы. В этом сезоне КХЛ на счету 40-летнего нападающего четыре гола и четыре передачи в 21 матче.

«Спартак» вышел во второй раунд плей-офф.

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Анна Сатдинова
Футбол Илья Ковальчук
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