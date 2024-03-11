Сын Ильи Ковальчука забил дебютный гол за «Динамо» в юношеской лиге
Старший сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука Филипп забил дебютный гол за московское «Динамо» в стартовом туре Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-3).
10 марта динамовцы в Новогорске крупно обыграли сверстников из казанского «Рубина» — 7:1. Филиппу в феврале исполнилось 15 лет, ранее он занимался в академии «Лос-Анджелес Гэлакси» и бразильского «Сан-Паулу».
«Это его история! Я рад, что они выиграли первый матч», — сказал Ковальчук «Матч ТВ».
У Ковальчука есть еще один сын — Артем и дочери Каролина и Ева.
Ковальчук в декабре возобновил карьеру в московском «Спартаке» после длительной паузы. В этом сезоне КХЛ на счету 40-летнего нападающего четыре гола и четыре передачи в 21 матче.
«Спартак» вышел во второй раунд плей-офф.
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