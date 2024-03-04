«Спартак» без Ковальчука забросил семь шайб «Северстали» в Кубке Гагарина
Московский «Спартак» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с череповецкой «Северсталью», победив в третьем матче со счетом 7:3 (4:0, 2:2, 1:1).
В начале второго периода «красно-белые» вели со счетом 5:0.
По дублю в составе «Спартака» сделали Александр Беляев и Александр Пашин (3-я и 22-я минуты), также шайбы на счету Максима Цыплакова (4), Михаила Мальцева (13) и Андрея Локтионова (53).
У череповчан отличились Кирилл Пилипенко (32), Данил Аймурзин (40) и Адам Лишка (51).
«Спартак» выиграл вторую встречу в плей-офф без Ильи Ковальчука.
Счет в серии до четырех побед стал 2–1.
Четвертая игра пройдет в Череповце 6 марта.
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