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«Спартак» без Ковальчука забросил семь шайб «Северстали» в Кубке Гагарина

«Спартак» без Ковальчука победил «Северсталь» со счетом 7:3 в Кубке Гагарина
Матч в Череповце завершился победой «Спартака» со счетом 7:3. «Красно-белые» к началу второго периода вели 5:0. Счет в серии стал 2–1 в пользу московской команды
Фото: Телеграм-канал ХК «‎Спартак» (Москва)
Фото: Телеграм-канал ХК «‎Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с череповецкой «Северсталью», победив в третьем матче со счетом 7:3 (4:0, 2:2, 1:1).

В начале второго периода «красно-белые» вели со счетом 5:0.

По дублю в составе «Спартака» сделали Александр Беляев и Александр Пашин (3-я и 22-я минуты), также шайбы на счету Максима Цыплакова (4), Михаила Мальцева (13) и Андрея Локтионова (53).

У череповчан отличились Кирилл Пилипенко (32), Данил Аймурзин (40) и Адам Лишка (51).

«Спартак» после поражения не взял Ковальчука на третий матч плей-офф КХЛ
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Илья Ковальчук

«Спартак» выиграл вторую встречу в плей-офф без Ильи Ковальчука.

Счет в серии до четырех побед стал 2–1.

Четвертая игра пройдет в Череповце 6 марта.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак Илья Ковальчук ХК Северсталь
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