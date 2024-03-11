Российского бойца Туменова перевели из реанимации, куда он попал перед поединком

Бойца ММА перевели из реанимации, куда он попал перед поединком

Биберт Туменов должен был выйти на бой в полуфинале Гран-при АСА, но попал в больницу из-за сильных болей в животе и перенес операцию. Брат бойца объяснил это сгонкой веса. Соперник Туменова стал финалистом без поединка

Биберт Туменов (Фото: Страница ACA в VK)

Российский боец Биберт Туменов, который накануне боя на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) попал в реанимацию, переведен в обычную палату, но ему потребуется длительное восстановление. Об этом «РБК Спорт» сообщил президент промоушена Алексей Яценко.

Бой Туменова против соотечественника Курбана Тайгибова в рамках Гран-при полулегкого веса должен был возглавить турнир 9 марта в Москве. Вечером 8 марта Туменова увезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и прооперировали.

«На мой взгляд, бой Туменов — Тайгибов на ACA 172 был самым интересным полуфиналом Гран-при. Поэтому заменять кем-то Биберта не было смысла. <... > Мы приняли решение вывести его соперника Курбана Тайгибова сразу в финал Гран-при», — сказал Яценко.

Брат бойца Альберт Туменов ранее рассказал «Матч ТВ», что у Биберта было около 25 кг лишнего веса, который надо было согнать за два месяца. «У него и прошлая сгонка веса была тяжелая, на этот раз тоже. Я думаю, что просто накопилось все и получилось так. Видимо, поджелудочная не выдержала, как они сказали, там панкреонекроз», — отметил он.