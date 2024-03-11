 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бойца ММА перевели из реанимации, куда он попал перед поединком

Российского бойца Туменова перевели из реанимации, куда он попал перед поединком
Биберт Туменов должен был выйти на бой в полуфинале Гран-при АСА, но попал в больницу из-за сильных болей в животе и перенес операцию. Брат бойца объяснил это сгонкой веса. Соперник Туменова стал финалистом без поединка
Биберт Туменов
Биберт Туменов (Фото: Страница ACA в VK)

Российский боец Биберт Туменов, который накануне боя на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) попал в реанимацию, переведен в обычную палату, но ему потребуется длительное восстановление. Об этом «РБК Спорт» сообщил президент промоушена Алексей Яценко.

Бой Туменова против соотечественника Курбана Тайгибова в рамках Гран-при полулегкого веса должен был возглавить турнир 9 марта в Москве. Вечером 8 марта Туменова увезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и прооперировали.

«На мой взгляд, бой Туменов — Тайгибов на ACA 172 был самым интересным полуфиналом Гран-при. Поэтому заменять кем-то Биберта не было смысла. <... > Мы приняли решение вывести его соперника Курбана Тайгибова сразу в финал Гран-при», — сказал Яценко.

Боец Туменов попал в реанимацию накануне поединка на турнире ACA в Москве
Спорт
Биберт&nbsp;Туменов

Брат бойца Альберт Туменов ранее рассказал «Матч ТВ», что у Биберта было около 25 кг лишнего веса, который надо было согнать за два месяца. «У него и прошлая сгонка веса была тяжелая, на этот раз тоже. Я думаю, что просто накопилось все и получилось так. Видимо, поджелудочная не выдержала, как они сказали, там панкреонекроз», — отметил он.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Руслан Алиев
При участии
Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА)
Материалы по теме
Экс-боец UFC рассказал, как в него дважды стреляли в Екатеринбурге
Спорт
В Кирове 18-летний боец ММА умер во время спарринга
Спорт
Упавший с десятого этажа российский боец ММА перенесет еще три операции
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 16:18
Путин распространил выплаты в случае гибели на гражданский персонал ВС Политика, 18:11
Сын Ильи Ковальчука забил дебютный гол за «Динамо» в юношеской лиге Спорт, 18:11
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 18:10
В ЮАР опровергли информацию о визите Зеленского в республику Политика, 18:07
Минус 40% ложных вызовов. Как нейросети вкалывают в службах поддержки Pro, 17:53
Охрану двух станций метро в Омске объяснили защитой от любителей каноэ Общество, 17:48
Полиция проверит конфликт актера «Уральских пельменей» с подростками Общество, 17:44
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Сборная Сербии включила трех игроков РПЛ в состав на матч с Россией Спорт, 17:44
В работе сайта РЖД произошел сбой Технологии и медиа, 17:44
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российских компаний Инвестиции, 17:37
Биткоин стал самым желанным активом. Какие стратегии есть у инвестора Pro, 17:34
В Раде рассказали о планах привязать бронь от мобилизации к зарплате Политика, 17:18
Правительство выделит ₽1 млрд на социальную газификацию Недвижимость, 17:11
Постпред России в Вене сообщил о риске ЧП на ЗАЭС из-за дронов ВСУ Политика, 17:08