Бойца ММА перевели из реанимации, куда он попал перед поединком
Российский боец Биберт Туменов, который накануне боя на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) попал в реанимацию, переведен в обычную палату, но ему потребуется длительное восстановление. Об этом «РБК Спорт» сообщил президент промоушена Алексей Яценко.
Бой Туменова против соотечественника Курбана Тайгибова в рамках Гран-при полулегкого веса должен был возглавить турнир 9 марта в Москве. Вечером 8 марта Туменова увезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и прооперировали.
«На мой взгляд, бой Туменов — Тайгибов на ACA 172 был самым интересным полуфиналом Гран-при. Поэтому заменять кем-то Биберта не было смысла. <... > Мы приняли решение вывести его соперника Курбана Тайгибова сразу в финал Гран-при», — сказал Яценко.
Брат бойца Альберт Туменов ранее рассказал «Матч ТВ», что у Биберта было около 25 кг лишнего веса, который надо было согнать за два месяца. «У него и прошлая сгонка веса была тяжелая, на этот раз тоже. Я думаю, что просто накопилось все и получилось так. Видимо, поджелудочная не выдержала, как они сказали, там панкреонекроз», — отметил он.
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