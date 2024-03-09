Боец Туменов попал в реанимацию накануне поединка на турнире ACA в Москве
Российский боец Биберт Туменов перенес операцию накануне поединка против соотечественника Курбана Тайгибова на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве. Об этом РБК сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Туменов находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. «Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем. Потом уже обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при», — сказал Яценко.
Глава ACA не уточнил, из-за чего Туменов попал в реанимацию, но отметил, что его проблемы не были связаны с весогонкой.
Поединок Туменова и Тайгибова должен был возглавить турнир ACA 172, который пройдет 9 марта. Это должен был быть полуфинальный бой Гран‑при АСА в полулегком весе.
На счету Туменова 13 побед и два поражения в ММА, у Тайгибова 14 побед и три поражения.
Промоушен ACA был основан в 2014 году на базе грозненского бойцовского клуба «Беркут». До декабря 2018 года организация носила название ACB (Absolute Championship Berkut). Промоушен проводит 20–25 турниров в год. Соревнования проходят в различных российских городах, а также за рубежом.
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