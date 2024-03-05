«Торпедо» пошутило над словами Ротенберга о «специальной малине» в клубе
Нижегородский клуб КХЛ «Торпедо» в своем телеграм-канале пошутил над словами главного тренера СКА Романа Ротенберга в адрес клуба после второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Торпедо» выложило фото со стаканом с малиной с подписью: «Та самая… специальная!»
Ротенберг 3 марта на пресс-конференции после победы в овертайме заявил: «У них там какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому ожидали непростой игры».
После двух матчей в Санкт-Петербурге счет в серии до четырех побед 1–1. Следующая игра состоится в Нижнем Новгороде 5 марта.
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