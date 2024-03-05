В «Торпедо» высмеяли слова Ротенберга про «специальную малину» в клубе

«Торпедо» пошутило над словами Ротенберга о «специальной малине» в клубе

После второго матча серии плей-офф главный тренер СКА заявил, что хоккеисты «Торпедо» быстро бегают, потому что едят специальную малину. «Торпедо» в ответ выложило фото стакана с малиной на тренировке команды

Фото: ХК «Торпедо»

Нижегородский клуб КХЛ «Торпедо» в своем телеграм-канале пошутил над словами главного тренера СКА Романа Ротенберга в адрес клуба после второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Торпедо» выложило фото со стаканом с малиной с подписью: «Та самая… специальная!»

Ротенберг 3 марта на пресс-конференции после победы в овертайме заявил: «У них там какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому ожидали непростой игры».

После двух матчей в Санкт-Петербурге счет в серии до четырех побед 1–1. Следующая игра состоится в Нижнем Новгороде 5 марта.