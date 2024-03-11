В Германии экс-чемпиона IBF из Косово застрелили посреди улицы

Бесар Нимани с 1997 года жил в Германии. Его застрелили при выходе из парикмахерской в центре Билефельда, нападавшие скрылись

Бесар Нимани (Фото: Страница Нимани в Facebook (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Бывший европейский чемпион IBF Бесар Нимани погиб в немецком Билефельде от огнестрельных ранений 9 марта, сообщает Der Spiegel.

Когда бывший спортсмен вышел из парикмахерской в центре города, к нему, по словам очевидцев, подошли несколько мужчин и открыли огонь, после чего скрылись на поджидавшей рядом машине.

Нимани погиб на месте.

Боксеру было 38 лет, он родился на севере Косово и с 1997 года жил в Германии.

Всего он провел 27 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 26 побед (22 нокаутом). Последний поединок у него был в 2019 году. На его счету также был титул IBF International.

В 2013 году Нимани получил ранение в результате перестрелки в кафе в центре Билефельда.