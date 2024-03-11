 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Германии экс-чемпиона IBF из Косово застрелили посреди улицы

Spiegel: экс-чемпиона IBF из Косово Нимани застрелили в центре Билефельда
Бесар Нимани с 1997 года жил в Германии. Его застрелили при выходе из парикмахерской в центре Билефельда, нападавшие скрылись
Бесар Нимани
Бесар Нимани (Фото: Страница Нимани в Facebook (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Бывший европейский чемпион IBF Бесар Нимани погиб в немецком Билефельде от огнестрельных ранений 9 марта, сообщает Der Spiegel.

Когда бывший спортсмен вышел из парикмахерской в центре города, к нему, по словам очевидцев, подошли несколько мужчин и открыли огонь, после чего скрылись на поджидавшей рядом машине.

Нимани погиб на месте.

Боксеру было 38 лет, он родился на севере Косово и с 1997 года жил в Германии.

Экс-игрок сборной России по мини-футболу погиб в зоне боевых действий
Спорт
Вячеслав Москаленко

Всего он провел 27 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 26 побед (22 нокаутом). Последний поединок у него был в 2019 году. На его счету также был титул IBF International.

В 2013 году Нимани получил ранение в результате перестрелки в кафе в центре Билефельда.

Читайте на РБК Pro
Госкомпании выращивают для себя надежных поставщиков: как подать заявку
Как арендовать помещение в Казахстане и не нарушить местные законы
Почему уход SAP не обрушил автоматизацию закупок: семь заблуждений рынка
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс Германия IBF убийство
Материалы по теме
Умер трехкратный призер Олимпийских игр по гимнастике Сергей Диомидов
Спорт
Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Динамо» Владимир Зубрильчев
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве в Баренцевом море Политика, 15:09
Госкомпании выращивают для себя надежных поставщиков: как подать заявку Pro, 15:04
В «Спартаке» рассмотрели вопрос об отставке Абаскаля Спорт, 14:59
В МИД Литвы заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину Политика, 14:58
В Москве остался один район с ценами на жилье ниже ₽200 тыс. за «квадрат» Недвижимость, 14:53
Raiffeisenbank заявил об отсутствии «конкретной угрозы» санкций от США Финансы, 14:49
«Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина Спорт, 14:44
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В Германии экс-чемпиона IBF из Косово застрелили посреди улицы Спорт, 14:43
Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов Политика, 14:40
Умер глава подворья Сербской православной церкви в Москве Общество, 14:34
В Польше назвали число американских военных в стране Политика, 14:27
Как арендовать помещение в Казахстане и не нарушить местные законы Pro, 14:25
Профильные ассоциации оценили схему обмена заблокированными активами Инвестиции, 14:23
Песков на вопрос о смене главкома ВМФ ответил словами о грифе «секретно» Политика, 14:21