В Германии экс-чемпиона IBF из Косово застрелили посреди улицы
Бывший европейский чемпион IBF Бесар Нимани погиб в немецком Билефельде от огнестрельных ранений 9 марта, сообщает Der Spiegel.
Когда бывший спортсмен вышел из парикмахерской в центре города, к нему, по словам очевидцев, подошли несколько мужчин и открыли огонь, после чего скрылись на поджидавшей рядом машине.
Нимани погиб на месте.
Боксеру было 38 лет, он родился на севере Косово и с 1997 года жил в Германии.
Всего он провел 27 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 26 побед (22 нокаутом). Последний поединок у него был в 2019 году. На его счету также был титул IBF International.
В 2013 году Нимани получил ранение в результате перестрелки в кафе в центре Билефельда.
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