«Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Металлург» победил «Амур» в шестом матче и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Металлург» выиграл шестую встречу у «Амура» в Хабаровске в овертайме — 3:2

Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (Магнитогорск)

Магнитогорский «Металлург» победил хабаровский «Амур» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ и вышел в следующий круг.

Игра в Хабаровске завершилась в овертайме со счетом 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1).

У хозяев шайбы забросили Дмитрий Шевченко (на 39-й минуте) и Алекс Броадхерст (59).

У гостей отличились Архип Неколенко (6) и Игорь Гераськин (58). Победный гол на счету Никиты Гребенкина (63).

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу магнитогорской команды.

Во втором раунде плей-офф соперником «Металлурга» будет команда из Западной конференции, где еще не определился последний участник четвертьфинала (московское «Динамо» ведет в серии с минским «Динамо» 3–2).