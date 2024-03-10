Московское «Динамо» без Гусева проиграло минчанам в пятом матче плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» без Гусева проиграло в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Игра в Москве завершилась победой минского «Динамо» во втором овертайме со счетом 2:1. Серия возвращается в Белоруссию на шестой матч

Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 1:1. У хозяев отличился Егор Петухов на 7-й минуте, у гостей забил Вадим Мороз (49).

Победная шайба во втором овертайме на счету Ника Мерли (81).

Матч «Динамо» впервые в сезоне пропустил нападающий Никита Гусев, который стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с рекордными 89 очками. В плей-офф на его счету гол и три передачи.

Минский клуб сократил отрыв в серии до 2–3. Шестая игра пройдет в Минске 12 марта.

Еще один участник 1/4 финала определится в серии «Металлурга» и «Амура» (магнитогорский клуб ведет 3–2).