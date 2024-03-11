Куснирович: Bosco работает над созданием формы для московского «Динамо»

Bosco будет делать форму для московского «Динамо» вместо Puma

У «бело-голубых» заканчивается контракт с Puma. Михаил Куснирович сообщил, что форма в процессе разработки

Футболисты «Динамо» Бителло и Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Компания Bosco работает над созданием формы для московского футбольного клуба «Динамо», сообщил ТАСС владелец компании Михаил Куснирович.

Экипировщиком «бело-голубых» является Puma, контракт с ней истекает в конце сезона.

Ранее компания Bosco совместно с «Динамо» выпустила коллекцию одежды, которая представлена в ГУМе.

РБК направил запрос в пресс-службу «Динамо».

Bosco в течение 15 лет была экипировщиком Олимпийского комитета России. В 2017 году партнером ОКР до 2025-го стала компания ZASPORT Анастасии Задориной.

После начала спецоперации на Украине сменить экипировщиков пришлось многим российским командам, а также РФС, с которым приостановила контракт компания Adidas. Вместо нее был выбран бренд Jogel, в форме которого сборная России сыграет уже в марте против Сербии и Парагвая.

«Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, уступая два очка лидирующему «Зениту».