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Bosco будет делать форму для московского «Динамо» вместо Puma

Куснирович: Bosco работает над созданием формы для московского «Динамо»
У «бело-голубых» заканчивается контракт с Puma. Михаил Куснирович сообщил, что форма в процессе разработки
Футболисты &laquo;Динамо&raquo; Бителло и Константин Тюкавин
Футболисты «Динамо» Бителло и Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Компания Bosco работает над созданием формы для московского футбольного клуба «Динамо», сообщил ТАСС владелец компании Михаил Куснирович.

Экипировщиком «бело-голубых» является Puma, контракт с ней истекает в конце сезона.

Ранее компания Bosco совместно с «Динамо» выпустила коллекцию одежды, которая представлена в ГУМе.

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РБК направил запрос в пресс-службу «Динамо».

Bosco в течение 15 лет была экипировщиком Олимпийского комитета России. В 2017 году партнером ОКР до 2025-го стала компания ZASPORT Анастасии Задориной.

После начала спецоперации на Украине сменить экипировщиков пришлось многим российским командам, а также РФС, с которым приостановила контракт компания Adidas. Вместо нее был выбран бренд Jogel, в форме которого сборная России сыграет уже в марте против Сербии и Парагвая.

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«Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, уступая два очка лидирующему «Зениту».

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Теги
Анна Сатдинова
При участии
Яна Баширова
Футбол Puma Bosco экипировка форма
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