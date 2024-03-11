Bosco будет делать форму для московского «Динамо» вместо Puma
Компания Bosco работает над созданием формы для московского футбольного клуба «Динамо», сообщил ТАСС владелец компании Михаил Куснирович.
Экипировщиком «бело-голубых» является Puma, контракт с ней истекает в конце сезона.
Ранее компания Bosco совместно с «Динамо» выпустила коллекцию одежды, которая представлена в ГУМе.
РБК направил запрос в пресс-службу «Динамо».
Bosco в течение 15 лет была экипировщиком Олимпийского комитета России. В 2017 году партнером ОКР до 2025-го стала компания ZASPORT Анастасии Задориной.
После начала спецоперации на Украине сменить экипировщиков пришлось многим российским командам, а также РФС, с которым приостановила контракт компания Adidas. Вместо нее был выбран бренд Jogel, в форме которого сборная России сыграет уже в марте против Сербии и Парагвая.
«Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, уступая два очка лидирующему «Зениту».
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.