Журова назвала закрытие границ для уехавших атлетов «юридически сложным»

Светлана Журова (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила «РБК Спорт», что запрет на въезд в Россию спортсменам, сменившим гражданство, юридически сложно реализовать.

«Здесь всегда вопрос, как они сменили это гражданство. Если они ни слова плохого не сказали в отношении России, выходили замуж или женились, например. Это тоже исключается? <...> Если спортсмен навешал ярлыков, оскорблял, говорил какие-то гадости в отношении страны, это одно дело», — сказала Журова.

По ее мнению, каждый случай уникален. Многие спортсмены сменили гражданство ради участия в Олимпиаде и даже не уезжали из России все это время и тренировались здесь, говорит депутат. Журова призналась, что «не знает, как с юридической точки зрения это можно реализовать».

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что атлетам из России, сменившим спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в страну.

На Олимпийских играх в Италии более 30 сменивших гражданство россиян выступают за другие сборные. Россию также перестали представлять порядка десятка теннисистов.

Журова выиграла золото Игр-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м.