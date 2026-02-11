Журова назвала закрытие границ для уехавших атлетов «юридически сложным»
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила «РБК Спорт», что запрет на въезд в Россию спортсменам, сменившим гражданство, юридически сложно реализовать.
«Здесь всегда вопрос, как они сменили это гражданство. Если они ни слова плохого не сказали в отношении России, выходили замуж или женились, например. Это тоже исключается? <...> Если спортсмен навешал ярлыков, оскорблял, говорил какие-то гадости в отношении страны, это одно дело», — сказала Журова.
По ее мнению, каждый случай уникален. Многие спортсмены сменили гражданство ради участия в Олимпиаде и даже не уезжали из России все это время и тренировались здесь, говорит депутат. Журова призналась, что «не знает, как с юридической точки зрения это можно реализовать».
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что атлетам из России, сменившим спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в страну.
На Олимпийских играх в Италии более 30 сменивших гражданство россиян выступают за другие сборные. Россию также перестали представлять порядка десятка теннисистов.
Журова выиграла золото Игр-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8