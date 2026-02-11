 Перейти к основному контенту
Роднина раскритиковала идею запретить спортсменам въезд за смену флага

Михаил Дегтярев заявил о возможности введения запрета на въезд в страну для спортсменов, сменивших гражданство. Ирина Роднина назвала это «странной идеей»
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «РБК Спорт» назвала инициативу министра спорта Михаила Дегтярева о запрете на въезд для атлетов, сменивших спортивное гражданство, нарушением прав человека.

Ранее министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев в программе «Центральный канал» на «VK Видео» заявил, что атлетам, сменившим спортивное гражданство, следует запретить въезд в Россию и пользование отечественными спортивными объектами.

«Я не знаю, как это вообще возможно. Это нарушение прав человека. У нас огромное количество людей в стране меняют гражданство — ученые, айтишники, предприниматели. Почему здесь выделяются только спортсмены?» — заявила Роднина.

Она подчеркнула, что смена гражданства сама по себе не является «изменой Родине». Она также провела параллель с советскими временами, когда эмигранты теряли дипломы, имущество и право на образование. «Сейчас этого нет. Учиться в школе и институте — право любого гражданина. У нас достаточно людей с двойным гражданством. Как вы собираетесь запрещать им въезд? Я вообще не понимаю. Мне кажется, это странная идея», — подытожила Роднина.

На Олимпийские игры в Италии более 30 российских спортсменов приехали под флагами других государств. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство выступают в фигурном катании — 18 человек. Также за Россию перестали выступать около десяти теннисистов. В прошлом году спортивное гражданство сменили россиянки Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова (все представляют Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия) и Дарья Касаткина (Австралия).

Екатерина Халимовская
Ирина Роднина Михаил Дегтярев Олимпийский комитет России (ОКР)
Михаил Дегтярев
