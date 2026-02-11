 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,27 x 7,1 2 10 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,35 x 3,15 2 3,25 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Тягачев призвал не спешить с запретом на въезд уехавшим спортсменам

Тягачев — о запрете на въезд: «Порядок наводить надо, но спешить нельзя»
Ранее Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил о возможности введения запрета на въезд в страну для спортсменов, изменивших гражданство
Леонид Тягачев
Леонид Тягачев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев в разговоре с «РБК Спорт» поддержал идею министра спорта Михаила Дегтярева о запрете на въезд для атлетов, сменивших спортивное гражданство, но призвал не торопиться с ее реализацией.

«Порядок надо наводить. Мы — великая спортивная страна, беречь свои кадры — в этом точно есть резон. Но нельзя рубить с плеча», — заявил Тягачев.

Бывший глава ОКР также обратил внимание на международный аспект инициативы. По его словам, попытки ограничить участие спортсменов в соревнованиях необходимо решать через международные федерации.

«Если они уехали из страны, надо обращаться в международные комитеты, чтобы их не допускали, — а они все против нас, и вот это начнется. Поэтому вопрос надо полностью изучить, посоветоваться и только потом принимать решение. Само желание Дегтярева — это очень хорошо. Но спешить нельзя», — подчеркнул Тягачев.

Накануне министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев в программе «Центральный канал» на «VK Видео» заявил, что атлетам, сменившим спортивное гражданство, следует запретить въезд в Россию и пользование отечественными спортивными объектами.

На Олимпийских играх в Италии более 30 российских спортсменов выступают под флагами других государств. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство зафиксировано в фигурном катании — 18 человек. Также за Россию перестали выступать порядка десятка теннисистов. В прошлом году спортивное гражданство сменили россиянки Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова (все представляют Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия) и Дарья Касаткина (Австралия).

Тягачев с 2001 по 2010 год занимал пост президента ОКР. В марте 2010 года, после провального выступления Сборной России на Зимних Олимпийских играх-2010, был отправлен в отставку.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Леонид Тягачев Олимпийский комитет России (ОКР) Михаил Дегтярев
Материалы по теме
Дегтярев допустил запрет на въезд в Россию сменившим гражданство атлетам
Спорт
Дегтярев назвал «редким негодяем» главу Международной федерации хоккея
Спорт
Дегтярев пообещал поддерживать 13 российских атлетов на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Осужденная за мошенничество взяла второе золото. Что происходит на Играх Спорт, 19:14
ОПЕК сообщил о падении добычи нефти после сбоев в Казахстане и Венесуэле Политика, 19:10
Астро-круизы, туры по продуктовым и еще 5 трендов путешествий в 2026 году Стиль, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
В России установлен январский рекорд продаж новостроек Недвижимость, 18:53
В центре Петербурга дворник сорвался с крыши и повис на проводах Общество, 18:52
Режиссер, актер, муж Собчак: чем еще известен Константин Богомолов 18:51
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18:50
«Реал» достиг соглашения с УЕФА по поводу Суперлиги «во благо футбола» Спорт, 18:47
Минкультуры освободило Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ Общество, 18:44
Роспотребнадзор сообщил о 96 заболевших норовирусом в школе Петербурга Общество, 18:34
Орбан заявил, что ЕС «фактически объявил войну» Венгрии Политика, 18:29
ЦБ рассказал, как можно вернуть деньги, поступившие от мошенников Инвестиции, 18:28
Свищев заявил, что у каждого сменившего гражданство атлета «своя история» Спорт, 18:28