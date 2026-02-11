Тягачев — о запрете на въезд: «Порядок наводить надо, но спешить нельзя»

Тягачев призвал не спешить с запретом на въезд уехавшим спортсменам

Ранее Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил о возможности введения запрета на въезд в страну для спортсменов, изменивших гражданство

Леонид Тягачев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев в разговоре с «РБК Спорт» поддержал идею министра спорта Михаила Дегтярева о запрете на въезд для атлетов, сменивших спортивное гражданство, но призвал не торопиться с ее реализацией.

«Порядок надо наводить. Мы — великая спортивная страна, беречь свои кадры — в этом точно есть резон. Но нельзя рубить с плеча», — заявил Тягачев.

Бывший глава ОКР также обратил внимание на международный аспект инициативы. По его словам, попытки ограничить участие спортсменов в соревнованиях необходимо решать через международные федерации.

«Если они уехали из страны, надо обращаться в международные комитеты, чтобы их не допускали, — а они все против нас, и вот это начнется. Поэтому вопрос надо полностью изучить, посоветоваться и только потом принимать решение. Само желание Дегтярева — это очень хорошо. Но спешить нельзя», — подчеркнул Тягачев.

Накануне министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев в программе «Центральный канал» на «VK Видео» заявил, что атлетам, сменившим спортивное гражданство, следует запретить въезд в Россию и пользование отечественными спортивными объектами.

На Олимпийских играх в Италии более 30 российских спортсменов выступают под флагами других государств. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство зафиксировано в фигурном катании — 18 человек. Также за Россию перестали выступать порядка десятка теннисистов. В прошлом году спортивное гражданство сменили россиянки Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова (все представляют Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия) и Дарья Касаткина (Австралия).

Тягачев с 2001 по 2010 год занимал пост президента ОКР. В марте 2010 года, после провального выступления Сборной России на Зимних Олимпийских играх-2010, был отправлен в отставку.