Биатлонист Лагрейд признался в измене после бронзы Олимпиады

Норвежский биатлонист сразу после эстафеты рассказал, что признался своей девушке в измене и в последние дни спорт отошел для него на второй план

Стурла Холм Легрейд (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, ставший бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии, признался в измене своей девушке. Об этом он сообщил NRK.

«Полгода назад я встретил любовь всей моей жизни... а три месяца назад совершил самую большую ошибку в жизни — изменил ей. Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни», — сказал журналистам 28-летний биатлонист сразу после гонки. Он добавил, что в последние дни спорт отошел для него на второй план.

Позже, после церемонии награждения, Легрейд уточнил, что решил рассказать об измене намеренно. «Пусть даже о ней теперь знает весь мир <...> Если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», — приводит его слова издание.

Бронзовая медаль Олимпиады-2026 стала первой личной наградой Легрейда на Играх. В индивидуальной гонке он уступил соотечественнику Йохану-Олаву Ботну и французу Эрику Перро. Ранее Легрейд выигрывал золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине, стал семикратным чемпионом мира и многократным победителем этапов Кубка мира.