СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл московскому «Динамо»
Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Никита Буруянов (3-я минута), Седрик Пакетт (22) и Артем Чернов (27). У проигравших отличился Илья Карпухин (47).
Ранее в нынешнем сезоне «Динамо» три раза побеждало СКА при одном поражении (4:2, 5:4, 5:3, 3:4 ОТ).
«Динамо» набрало 70 очков в 53 матчах и занимает второе место в Западной конференции. СКА с 67 очками в 54 встречах расположился на шестой строчке.
В следующем матче «Динамо» 13 февраля примет московский «Спартак», СКА в тот же день в гостях сыграет с астанинским «Барысом».
Другие результаты дня:
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 2:5;
«Сибирь» (Новосибирск) — «Лада» (Тольятти) — 4:1;
«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:5;
ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 3:1;
«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2;
«Сочи» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ.
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