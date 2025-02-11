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СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл московскому «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «бело-голубых», победную шайбу забросил Седрик Пакетт
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Буруянов (3-я минута), Седрик Пакетт (22) и Артем Чернов (27). У проигравших отличился Илья Карпухин (47).

Ранее в нынешнем сезоне «Динамо» три раза побеждало СКА при одном поражении (4:2, 5:4, 5:3, 3:4 ОТ).

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«Динамо» набрало 70 очков в 53 матчах и занимает второе место в Западной конференции. СКА с 67 очками в 54 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Динамо» 13 февраля примет московский «Спартак», СКА в тот же день в гостях сыграет с астанинским «Барысом».

Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 2:5;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Лада» (Тольятти) — 4:1;

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:5;

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 3:1;

«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2;

«Сочи» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ.

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