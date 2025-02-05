В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике
Полиция задержала в Москве чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина, который был в федеральном розыске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
35-летний Толстихин был задержан после проверки документов на станции метро «Тимирязевская». По словам собеседника агентства, Толстихина разыскивали за грабеж и кражу.
Телеграм-канал Shot сообщал, что Толстихин в 2019 году за кражу смартфона у жительницы столицы был приговорен к принудительным работам, но сумел скрыться.
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Толстихин — неоднократный участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу, побеждал на молодежном и взрослом чемпионатах страны.
На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики его последним стартом значится чемпионат России 2013 года.
Бывший тренер спортсмена Юрий Куканов рассказал «АиФ», что Толстихин имел проблемы с деньгами из-за игромании. «Семья нормальная, сам вполне приличный, даже тихий. Способный в спорте. Но проиграл деньги, набрал взаймы. И покатилось», — добавил заслуженный тренер России.
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