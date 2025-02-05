В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина

В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике

Марк Толстихин был в федеральном розыске за грабеж и кражу, он был задержан после проверки документов на станции метро «Тимирязевская»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Полиция задержала в Москве чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина, который был в федеральном розыске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

35-летний Толстихин был задержан после проверки документов на станции метро «Тимирязевская». По словам собеседника агентства, Толстихина разыскивали за грабеж и кражу.

Телеграм-канал Shot сообщал, что Толстихин в 2019 году за кражу смартфона у жительницы столицы был приговорен к принудительным работам, но сумел скрыться.

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Толстихин — неоднократный участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу, побеждал на молодежном и взрослом чемпионатах страны.

На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики его последним стартом значится чемпионат России 2013 года.

Бывший тренер спортсмена Юрий Куканов рассказал «АиФ», что Толстихин имел проблемы с деньгами из-за игромании. «Семья нормальная, сам вполне приличный, даже тихий. Способный в спорте. Но проиграл деньги, набрал взаймы. И покатилось», — добавил заслуженный тренер России.