Третья ракетка мира сенсационно проиграла украинке на турнире WTA в Дохе
Американская теннисистка, третья ракетка мира Кори Гауфф не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе.
Во втором круге Гауфф, посеянная на турнире под третьим номером, уступила украинке Марте Костюк, 21-й ракетке мира, со счетом 2:6, 5:7.
Следующей соперницей Костюк станет Магда Линетт или Магдалена Френх из Польши.
20-летняя Гауфф является чемпионкой US Open 2023 года, всего на ее счету девять титулов WTA в одиночном разряде.
Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.
Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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