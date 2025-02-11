Третья ракетка мира Гауфф сенсационно уступила украинке Костюк на турнире в Дохе

Третья ракетка мира сенсационно проиграла украинке на турнире WTA в Дохе

Американская теннисистка Кори Гауфф во втором круге уступила Марте Костюк со счетом 2:6, 5:7

Кори Гауфф (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Американская теннисистка, третья ракетка мира Кори Гауфф не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе.

Во втором круге Гауфф, посеянная на турнире под третьим номером, уступила украинке Марте Костюк, 21-й ракетке мира, со счетом 2:6, 5:7.

Следующей соперницей Костюк станет Магда Линетт или Магдалена Френх из Польши.

20-летняя Гауфф является чемпионкой US Open 2023 года, всего на ее счету девять титулов WTA в одиночном разряде.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.

Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.