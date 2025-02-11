Сменивший гражданство россиянин сломал ракетку напополам в матче в США
Забавный случай произошел во время матча первого круга турнира ATP в Делрэй-Бич (США) между представителем Казахстана Александром Шевченко и американцем Майклом Ммо.
Во втором сете Шевченко, выполняя подачу, случайно выпустил ракетку из рук и она ударилась о корт, сломавшись на две части.
Шевченко, 88-я ракетка мира, неожиданно уступил Ммо, который занимает 328-е место в рейтинге ATP, со счетом 5:7, 6:7 (5:7).
24-летний Шевченко в январе 2024 года сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан.
Турнир в Делрэй-Бич завершится 16 февраля, призовой фонд соревнований составляет $680 тыс.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»
«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ
«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким
РБК запускает винный салон. Расписание
Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
ЕС собрался захватывать российские танкеры
По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально