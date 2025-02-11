Теннисист Шевченко случайно сломал ракетку напополам в матче в Делрэй-Бич

Сменивший гражданство россиянин сломал ракетку напополам в матче в США

Представитель Казахстана Александр Шевченко выполнил подачу, его ракетка выскочила из руки, ударилась о корт и сломалась на две части. Шевченко в итоге уступил в первом круге в Делрэй-Бич американцу Майклу Ммо

Александр Шевченко (Фото: Sam Hodde / Getty Images)

Забавный случай произошел во время матча первого круга турнира ATP в Делрэй-Бич (США) между представителем Казахстана Александром Шевченко и американцем Майклом Ммо.

Во втором сете Шевченко, выполняя подачу, случайно выпустил ракетку из рук и она ударилась о корт, сломавшись на две части.

Шевченко, 88-я ракетка мира, неожиданно уступил Ммо, который занимает 328-е место в рейтинге ATP, со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

24-летний Шевченко в январе 2024 года сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан.

Турнир в Делрэй-Бич завершится 16 февраля, призовой фонд соревнований составляет $680 тыс.