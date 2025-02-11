Дзюба рассказал, при каком условии продлит контракт с «Акроном»

Дзюба о продлении контракта с «Акроном»: важно, останется ли в команде Тедеев

Футболист заявил, что в переговорах о продлении контракта с тольяттинским клубом для него принципиальным моментом будет вопрос, останется ли в команде главный тренер Заур Тедеев

Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Принципиальным моментом при переговорах о новом контракте Артема Дзюбы с «Акроном» станет будущее в тольяттинском клубе главного тренера Заура Тедеева, заявил 36-летний нападающий «Матч ТВ».

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября 2024 года, подписав контракт до конца сезона. На счету форварда 11 матчей, три гола и три результативные передачи.

«Пока мы эту тему (продление контракта) с руководством не обсуждали, надо посмотреть, как будет складываться весенняя часть чемпионата. <...> Но уже сейчас могу сказать с уверенностью: принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Заур Эдуардович Тедеев», — сказал Дзюба.

По словам футболиста, этот вопрос важен не только для него, но и для большинства лидеров «Акрона». «За эти месяцы мы с ним максимально сработались, он показал себя как специалист с большой буквы. Могу вам сказать, что вся команда за него горой», — добавил Дзюба.

«Акрон» с 22 очками в 18 турах ушел на зимний перерыв на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда проводит дебютный сезон в РПЛ.