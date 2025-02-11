Дзюба рассказал, при каком условии продлит контракт с «Акроном»
Принципиальным моментом при переговорах о новом контракте Артема Дзюбы с «Акроном» станет будущее в тольяттинском клубе главного тренера Заура Тедеева, заявил 36-летний нападающий «Матч ТВ».
Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября 2024 года, подписав контракт до конца сезона. На счету форварда 11 матчей, три гола и три результативные передачи.
«Пока мы эту тему (продление контракта) с руководством не обсуждали, надо посмотреть, как будет складываться весенняя часть чемпионата. <...> Но уже сейчас могу сказать с уверенностью: принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Заур Эдуардович Тедеев», — сказал Дзюба.
По словам футболиста, этот вопрос важен не только для него, но и для большинства лидеров «Акрона». «За эти месяцы мы с ним максимально сработались, он показал себя как специалист с большой буквы. Могу вам сказать, что вся команда за него горой», — добавил Дзюба.
«Акрон» с 22 очками в 18 турах ушел на зимний перерыв на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда проводит дебютный сезон в РПЛ.
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