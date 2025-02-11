 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лишившийся глаза в результате стрельбы боец ММА перенес две операции

Лишившийся глаза в результате стрельбы боец ММА Крайнов перенес две операции
Руслан Крайнов лишился глаза после конфликта со стрельбой в Краснодаре. В команде 29-летнего спортсмена сообщили, что пули попали спортсмену в глаз, спину и ногу
Руслан Крайнов
Руслан Крайнов (Фото: simba_933 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российский боец ММА Руслан Крайнов, который лишился глаза в результате конфликта со стрельбой в Краснодаре, перенес две операции. Об этом ТАСС рассказали в команде 29-летнего спортсмена.

«Пули попали Руслану в глаз, спину и ногу. Он уже перенес две операции, будут еще», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящий момент жизни Крайнова ничего не угрожает.

Ранее краснодарский бойцовский клуб «Нарт», где тренировался боец, сообщил, что Крайнов лишился глаза в результате ранения.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, конфликт произошел в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на улице Зиповской. 34-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в Крайнова и скрылся на машине. Позднее нападавший и 32-летний житель Чечни, который управлял автомобилем, был задержан на посту ДПС. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

На счету Крайнова шесть побед и ни одного поражения в ММА.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Руслан Крайнов стрельба Краснодар
Материалы по теме
Российский боец ММА лишился глаза после стрельбы в Краснодаре
Спорт
В Новой Зеландии умер 26-летний боец ММА
Спорт
Силовики сорвали турнир ММА в Подмосковье
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Бастрыкин поручил разобраться с делом против основателя iSpringОбщество, 16:35
В «Матч ТВ» сообщили, что Роман Скворцов идет на поправку после нападенияСпорт, 16:25
«Спартак» впервые потратил более €50 млн за сезонСпорт, 16:24
Почему наш мозг саботирует долгосрочные цели и что с этим делатьPro, 16:12
Apple выпустила обновление из-за уязвимости нулевого дняТехнологии и медиа, 16:12
В Кривом Роге жители вышли на митинг из-за отсутствия отопленияПолитика, 16:08
Внучка Стриженова опровергла сообщения о закрытом прощании с артистомОбщество, 16:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дзюба рассказал, при каком условии продлит контракт с «Акроном»Спорт, 16:02
Лишившийся глаза в результате стрельбы боец ММА перенес две операцииСпорт, 16:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:51
Макрон не стал пожимать руку Моди на саммите по искусственному интеллектуПолитика, 15:39
«Спартак» объявил о переходе аргентинского футболиста Пабло СолариСпорт, 15:39
СВР обвинила Киев в планах подорвать иностранное судно российскими минамиПолитика, 15:35
Акции «Сегежи» выросли после слов Путина о поддержке деревопереработкиИнвестиции, 15:31