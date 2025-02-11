Лишившийся глаза в результате стрельбы боец ММА перенес две операции
Российский боец ММА Руслан Крайнов, который лишился глаза в результате конфликта со стрельбой в Краснодаре, перенес две операции. Об этом ТАСС рассказали в команде 29-летнего спортсмена.
«Пули попали Руслану в глаз, спину и ногу. Он уже перенес две операции, будут еще», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в настоящий момент жизни Крайнова ничего не угрожает.
Ранее краснодарский бойцовский клуб «Нарт», где тренировался боец, сообщил, что Крайнов лишился глаза в результате ранения.
Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, конфликт произошел в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на улице Зиповской. 34-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в Крайнова и скрылся на машине. Позднее нападавший и 32-летний житель Чечни, который управлял автомобилем, был задержан на посту ДПС. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).
На счету Крайнова шесть побед и ни одного поражения в ММА.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию
Запасы золота в российских банках упали вдвое
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96
Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо
РБК запускает винный салон. Расписание
Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе
Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально