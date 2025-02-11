Лишившийся глаза в результате стрельбы боец ММА Крайнов перенес две операции

Лишившийся глаза в результате стрельбы боец ММА перенес две операции

Руслан Крайнов лишился глаза после конфликта со стрельбой в Краснодаре. В команде 29-летнего спортсмена сообщили, что пули попали спортсмену в глаз, спину и ногу

Руслан Крайнов (Фото: simba_933 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российский боец ММА Руслан Крайнов, который лишился глаза в результате конфликта со стрельбой в Краснодаре, перенес две операции. Об этом ТАСС рассказали в команде 29-летнего спортсмена.

«Пули попали Руслану в глаз, спину и ногу. Он уже перенес две операции, будут еще», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящий момент жизни Крайнова ничего не угрожает.

Ранее краснодарский бойцовский клуб «Нарт», где тренировался боец, сообщил, что Крайнов лишился глаза в результате ранения.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, конфликт произошел в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на улице Зиповской. 34-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в Крайнова и скрылся на машине. Позднее нападавший и 32-летний житель Чечни, который управлял автомобилем, был задержан на посту ДПС. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

На счету Крайнова шесть побед и ни одного поражения в ММА.