Украинские футболисты «Пюника» пропустили матч с «Зенитом»
Украинские футболисты армянского «Пюника» Антон Братков и Сергей Вакуленко пропустили товарищеский матч с «Зенитом» на сборах в ОАЭ.
Встреча состоялась 11 февраля, «Зенит» победил со счетом 2:0.
Защитники Братков и Вакуленко являются основными футболистами «Пюника». В нынешнем сезоне Братков провел 18 матчей за армянский клуб во всех турнирах, Вакуленко — 15.
Позднее 11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в финальном матче Зимнего кубка РПЛ.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию
Запасы золота в российских банках упали вдвое
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96
Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо
РБК запускает винный салон. Расписание
Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе
Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально