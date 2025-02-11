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Украинские футболисты «Пюника» пропустили матч с «Зенитом»

Антон Братков и Сергей Вакуленко, основные защитники армянского клуба, не сыграли с «Зенитом» на сборах в ОАЭ
Антон Братков
Антон Братков (Фото: fcpyunik.am)

Украинские футболисты армянского «Пюника» Антон Братков и Сергей Вакуленко пропустили товарищеский матч с «Зенитом» на сборах в ОАЭ.

Встреча состоялась 11 февраля, «Зенит» победил со счетом 2:0.

Защитники Братков и Вакуленко являются основными футболистами «Пюника». В нынешнем сезоне Братков провел 18 матчей за армянский клуб во всех турнирах, Вакуленко — 15.

Позднее 11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в финальном матче Зимнего кубка РПЛ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК Пюник
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