Украинские футболисты «Пюника» пропустили матч с «Зенитом»

Антон Братков и Сергей Вакуленко, основные защитники армянского клуба, не сыграли с «Зенитом» на сборах в ОАЭ

Антон Братков (Фото: fcpyunik.am)

Украинские футболисты армянского «Пюника» Антон Братков и Сергей Вакуленко пропустили товарищеский матч с «Зенитом» на сборах в ОАЭ.

Встреча состоялась 11 февраля, «Зенит» победил со счетом 2:0.

Защитники Братков и Вакуленко являются основными футболистами «Пюника». В нынешнем сезоне Братков провел 18 матчей за армянский клуб во всех турнирах, Вакуленко — 15.

Позднее 11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в финальном матче Зимнего кубка РПЛ.