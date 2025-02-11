Гол Соболева помог «Зениту» обыграть армянский клуб на сборах в ОАЭ
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли армянский «Пюник» со счетом 2:0 в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Голы забили Александр Ерохин (38-я минута) и Александр Соболев (86).
Соболев забил уже четыре гола в нынешнее межсезонье. При этом после перехода в «Зенит» из московского «Спартака» летом прошлого года у форварда было лишь два гола в матчах Кубка России.
Во втором тайме на замену вышел 45-летний Анатолий Тимощук, тренер «Зенита».
Позднее 11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в финальном матче Зимнего кубка РПЛ.
«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям.
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