Сихарулидзе выбрали президентом Федерации фигурного катания России
Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщается на сайте ФФККР.
Внеочередная выборная конференция прошла 11 февраля в Москве.
На этих выборах 48-летний Сихарулидзе был единственным кандидатом.
Сихарулидзе исполнял обязанности главы ФФККР с апреля 2023 года. До него пост временно занимал гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавил организацию после смерти Александра Горшкова в ноябре 2022-го.
В паре с Еленой Бережной Сихарулидзе победил на Олимпиаде-2002 и взял серебро на Играх-1998. Также они по два раза выигрывали чемпионаты мира и Европы.
После окончания спортивной карьеры Сихарулидзе был депутатом заксобрания Петербурга (2007), потом — депутатом Госдумы, в которой возглавлял комитет по физической культуре и спорту (2007–2012), с 2021 года возглавлял Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.
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