Сихарулидзе выбрали президентом Федерации фигурного катания России

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити был единственным кандидатом на этот пост

Антон Сихарулидзе (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщается на сайте ФФККР.

Внеочередная выборная конференция прошла 11 февраля в Москве.

На этих выборах 48-летний Сихарулидзе был единственным кандидатом.

Сихарулидзе исполнял обязанности главы ФФККР с апреля 2023 года. До него пост временно занимал гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавил организацию после смерти Александра Горшкова в ноябре 2022-го.

В паре с Еленой Бережной Сихарулидзе победил на Олимпиаде-2002 и взял серебро на Играх-1998. Также они по два раза выигрывали чемпионаты мира и Европы.

После окончания спортивной карьеры Сихарулидзе был депутатом заксобрания Петербурга (2007), потом — депутатом Госдумы, в которой возглавлял комитет по физической культуре и спорту (2007–2012), с 2021 года возглавлял Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.