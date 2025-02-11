В Челябинске задержали племянника Сергея Макарова за взятку клюшками

Павел Макаров, директор Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, подозревается в получении взятки, эквивалентной ₽200 тыс., за незаконные манипуляции с документами

В Челябинске задержали директора спортивной школы, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

По данным следствия, 21 мая 2024 года подозреваемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тыс. руб. от законного представителя воспитанника спортивной школы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Клюшки подозреваемый реализовал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Следователи провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области сообщили ТАСС, что задержан был директор Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова.

На сайте учреждения директором значится Павел Макаров. «РИА Новости» пишет, что это племянник Сергея Макарова, двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира.