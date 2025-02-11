 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Челябинске задержали племянника Сергея Макарова за взятку клюшками

Племянника легендарного хоккеиста Сергея Макарова задержали за взятку клюшками
Павел Макаров, директор Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, подозревается в получении взятки, эквивалентной ₽200 тыс., за незаконные манипуляции с документами

В Челябинске задержали директора спортивной школы, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

По данным следствия, 21 мая 2024 года подозреваемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тыс. руб. от законного представителя воспитанника спортивной школы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Клюшки подозреваемый реализовал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Следователи провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области сообщили ТАСС, что задержан был директор Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова.

На сайте учреждения директором значится Павел Макаров. «РИА Новости» пишет, что это племянник Сергея Макарова, двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»

«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким

РБК запускает винный салон. Расписание

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

ЕС собрался захватывать российские танкеры

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Челябинск взятка клюшки Сергей Макаров
Материалы по теме
Хоккеисты сборной Туркмении напали на соперников из Гонконга после матча
Спорт
Болельщик умер во время хоккейного матча в Красноярске
Спорт
Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2026 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Минздрав зафиксировал снижение абортов более чем в 3,5 раза за 10 летОбщество, 11:56
Концерт Лолиты в Томске отменилиОбщество, 11:54
Когда желание быть лучше всех мешает жить, и как с ним справитьсяPro, 11:50
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
Состояние Маска упало ниже $400 млрд на фоне снижения цен на акции TeslaБизнес, 11:36
В Челябинске задержали племянника Сергея Макарова за взятку клюшкамиСпорт, 11:22
Суд приговорил 22-летнего благовещенца к 12 годам за донаты ВСУОбщество, 11:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Конституционный суд защитил право зачатых после смерти отца детейПолитика, 11:16
Доплаты по индексированной пенсии военных выдадут в мартеОбщество, 11:09
Польша поднимала в воздух истребители из-за ударов по УкраинеПолитика, 11:09
Акции «РусГидро» упали на обсуждении моратория на выплату дивидендовИнвестиции, 11:01
«Яндекс» представил «умный» телевизор второго поколенияТехнологии и медиа, 11:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:57
Телеведущая Курбангалеева сообщила, что Россия потребовала ее выдатьПолитика, 10:54