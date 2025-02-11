Лишившийся глаза боец ММА заявил, что плохо помнит детали конфликта

Руслан Крайнов лишился глаза после конфликта со стрельбой в Краснодаре. По словам спортсмена, он помнит все отрывками и ему сложно давать какие-то комментарии по данной ситуации

Руслан Крайнов (Фото: simba_933 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российский боец ММА Руслан Крайнов сообщил ТАСС, что плохо помнит детали конфликта со стрельбой в Краснодаре, в результате которого он лишился глаза.

«Пока из-за плохого самочувствия мне тяжело давать какие-то комментарии по данной ситуации. Да и помню все отрывками», — сказал Крайнов.

Ранее краснодарский бойцовский клуб «Нарт», где тренировался боец, сообщил, что Крайнов лишился глаза в результате ранения.

Конфликт произошел в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на улице Зиповской, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. 34-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в Крайнова и скрылся. Позднее нападавший и 32-летний житель Чечни, который управлял автомобилем, были задержаны на посту ДПС. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство; максимальное наказание — до семи лет лишения свободы).

На счету 29-летнего Крайнова шесть побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.