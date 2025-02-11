Лишившийся глаза боец ММА заявил, что плохо помнит детали конфликта
Российский боец ММА Руслан Крайнов сообщил ТАСС, что плохо помнит детали конфликта со стрельбой в Краснодаре, в результате которого он лишился глаза.
«Пока из-за плохого самочувствия мне тяжело давать какие-то комментарии по данной ситуации. Да и помню все отрывками», — сказал Крайнов.
Ранее краснодарский бойцовский клуб «Нарт», где тренировался боец, сообщил, что Крайнов лишился глаза в результате ранения.
Конфликт произошел в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на улице Зиповской, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. 34-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в Крайнова и скрылся. Позднее нападавший и 32-летний житель Чечни, который управлял автомобилем, были задержаны на посту ДПС. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство; максимальное наказание — до семи лет лишения свободы).
На счету 29-летнего Крайнова шесть побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
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