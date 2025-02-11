Opta: «Ливерпуль» — главный претендент на победу в Лиге чемпионов 2024/25

Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

Перед стадией плей-офф Лиги чемпионов статистическая платформа Opta оценивает шансы «Ливерпуля» на победу в турнире в 24,6%

Футболисты «Ливерпуля» (Фото: Global Look Press)

«Ливерпуль» стал главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25, следует из прогноза суперкомпьютера статистической платформы Opta.

Перед стадией плей-офф шансы «Ливерпуля» на чемпионство оцениваются в 24,6%. Вторым вероятным обладателем титула является «Арсенал» (16,6%), а тройку возможных победителей замыкает «Интер» (14,5%).

Фото: Opta

Жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов состоялась 31 января. По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

Напрямую в 1/8 финала вышли «Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Интер» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Лилль» (Франция) и «Астон Вилла» (Англия).

Первые матчи стыков пройдут 11–12 февраля, ответные — 18–19 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 4 и 5 марта, а ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В плей-офф с «Манчестер Сити» мадридский клуб сыграет четвертый раз подряд.