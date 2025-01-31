 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Спорт ,  
0 

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в плей-офф ЛЧ четвертый раз подряд

«Манчестер Сити» и мадридский клуб, действующий обладатель трофея, поспорят за право выйти в 1/8 финала
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Ее результаты выглядят следующим образом:

  • «Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Испания);
  • «Брюгге» (Бельгия) — «Аталанта» (Италия);
  • «Спортинг» (Португалия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);
  • «Селтик» (Шотландия) — «Бавария» (Германия);
  • «Ювентус» (Италия) — ПСВ (Нидерланды);
  • «Фейенорд» (Нидерланды) — «Милан» (Италия);
  • «Брест» (Франция) — ПСЖ (Франция);
  • «Монако» — «Бенфика» (Португалия).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

Напрямую в 1/8 финала вышли «Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Интер» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Лилль» (Франция) и «Астон Вилла» (Англия).

Первые матчи стыков пройдут 11–12 февраля, ответные — 18–19 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 4 и 5 марта, а ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В плей-офф с «Манчестер Сити» мадридский клуб сыграет четвертый раз подряд.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид


 

Материалы по теме
«Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежали вылета из Лиги чемпионов
Спорт
Определились все пары плей-офф Лиги чемпионов
Спорт
«Ювентус» обыграл «Манчестер Сити» в главном матче тура Лиги чемпионов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
В США раскрыли, почему вертолет тренировался в загруженном ВашингтонеОбщество, 15:31
Названы округа Москвы, где за квартал снизились цены на вторичное жильеНедвижимость, 15:26
Аркадий Ротенберг заявил об отсутствии интереса к ДомодедовоБизнес, 15:24
7 навыков критического мышления, без которых не выжить,  — Fast CompanyPro, 15:23
Первый номер драфта НХЛ 2012 года впервые сыграет в Матче звезд КХЛСпорт, 15:22
Пашинян заявил, что ему больше не о чем спорить с ЛукашенкоПолитика, 15:20
Песков заявил о русофобии среди политиков Чехии и других странПолитика, 15:15
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Собянин рассказал, каким будет цирк на Вернадского после реконструкцииНедвижимость, 14:57
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
Технологии, экология и человек: как устроены города будущегоТренды, 14:54
У ряда пользователей macOS возникли проблемы в активации Microsoft OfficeТехнологии и медиа, 14:49
Продавцы алкоголя в Британии забили тревогу из-за новой системы акцизовВино, 14:46
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в плей-офф ЛЧ четвертый раз подрядСпорт, 14:40
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовалиСпорт, 14:31