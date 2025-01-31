«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в плей-офф ЛЧ четвертый раз подряд

«Манчестер Сити» и мадридский клуб, действующий обладатель трофея, поспорят за право выйти в 1/8 финала

Фото: David Ramos / Getty Images

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Ее результаты выглядят следующим образом:

«Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Испания);

«Брюгге» (Бельгия) — «Аталанта» (Италия);

«Спортинг» (Португалия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);

«Селтик» (Шотландия) — «Бавария» (Германия);

«Ювентус» (Италия) — ПСВ (Нидерланды);

«Фейенорд» (Нидерланды) — «Милан» (Италия);

«Брест» (Франция) — ПСЖ (Франция);

«Монако» — «Бенфика» (Португалия).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

Напрямую в 1/8 финала вышли «Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Интер» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Лилль» (Франция) и «Астон Вилла» (Англия).

Первые матчи стыков пройдут 11–12 февраля, ответные — 18–19 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 4 и 5 марта, а ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В плей-офф с «Манчестер Сити» мадридский клуб сыграет четвертый раз подряд.