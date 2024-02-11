«Авангард» после пропущенного курьезного гола забросил семь шайб «Сибири»
Омский «Авангард» разгромил на своем льду новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У «Авангарда» дубль (16-я и 22-я минуты) и две передачи на счету Владимира Ткачева, по шайбе забросили Иван Николишин (27), Валентин Пьянов (30), Райан Спунер (31), Николай Прохоркин (38) и Илья Рейнгардт (52).
У гостей забивали Михаил Назаров (3) и Артем Михеев (21). Гол Назарова получился курьезным — нападающий бросил шайбу из своей зоны, а она после приземления начала прыгать по льду и голкипер омичей Илья Проскуряков не смог ее поймать.
«Авангард» забросил 19 шайб за последние три матча и в третий раз в сезоне переиграл «Сибирь».
Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции, «Сибирь» — десятая.
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