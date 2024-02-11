«Авангард» пропустил от «Сибири» курьезный гол, но победил со счетом 7:2

«Авангард» после пропущенного курьезного гола забросил семь шайб «Сибири»

Игра в Омске завершилась со счетом 7:2. У «Авангарда» четыре очка набрал Владимир Ткачев. Хоккеист Сибири Михаил Назаров открыл счет в матче броском из своей зоны

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» разгромил на своем льду новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У «Авангарда» дубль (16-я и 22-я минуты) и две передачи на счету Владимира Ткачева, по шайбе забросили Иван Николишин (27), Валентин Пьянов (30), Райан Спунер (31), Николай Прохоркин (38) и Илья Рейнгардт (52).

У гостей забивали Михаил Назаров (3) и Артем Михеев (21). Гол Назарова получился курьезным — нападающий бросил шайбу из своей зоны, а она после приземления начала прыгать по льду и голкипер омичей Илья Проскуряков не смог ее поймать.

«Авангард» забросил 19 шайб за последние три матча и в третий раз в сезоне переиграл «Сибирь».

Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции, «Сибирь» — десятая.