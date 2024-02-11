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«Авангард» после пропущенного курьезного гола забросил семь шайб «Сибири»

«Авангард» пропустил от «Сибири» курьезный гол, но победил со счетом 7:2
Игра в Омске завершилась со счетом 7:2. У «Авангарда» четыре очка набрал Владимир Ткачев. Хоккеист Сибири Михаил Назаров открыл счет в матче броском из своей зоны
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» разгромил на своем льду новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У «Авангарда» дубль (16-я и 22-я минуты) и две передачи на счету Владимира Ткачева, по шайбе забросили Иван Николишин (27), Валентин Пьянов (30), Райан Спунер (31), Николай Прохоркин (38) и Илья Рейнгардт (52).

У гостей забивали Михаил Назаров (3) и Артем Михеев (21). Гол Назарова получился курьезным — нападающий бросил шайбу из своей зоны, а она после приземления начала прыгать по льду и голкипер омичей Илья Проскуряков не смог ее поймать.

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«Авангард» забросил 19 шайб за последние три матча и в третий раз в сезоне переиграл «Сибирь».

Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции, «Сибирь» — десятая.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Сибирь
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