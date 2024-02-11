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Касаткина проиграла Рыбакиной в финале крупного турнира в Абу-Даби

Касаткина проиграла Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби
Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу чемпионки Уимблдона. Касаткина проиграла второй финал в этом году, Рыбакина взяла второй титул в сезоне и седьмой в карьере
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби.

В финале Касаткина уступила пятой ракетке мира со счетом 1:6, 4:6.

Рыбакина выиграла третью личную встречу у россиянки из пяти.

Первая ракетка России вышла в финал крупного турнира WTA в Абу-Даби
Спорт
Дарья Касаткина

Уроженка Москвы Рыбакина выступала за Россию до 2018 года.

Она стала второй теннисисткой после латвийки Елены Остапенко, выигравшей с начала сезона уже два трофея. Предыдущую победу Рыбакина одержала в австралийском Брисбене, где в финале переиграла белоруску Арину Соболенко.

Касаткина проиграла второй финал в этом году — в январе она уступила Остапенко в Аделаиде.

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За победу в Абу-Даби Рыбакина получит 500 рейтинговых очков и $142 тыс. призовых, Касаткина за выход в финал — 325 очков и более $87 тыс.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Дарья Касаткина Елена Рыбакина
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