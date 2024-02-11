Касаткина проиграла Рыбакиной в финале крупного турнира в Абу-Даби
Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби.
В финале Касаткина уступила пятой ракетке мира со счетом 1:6, 4:6.
Рыбакина выиграла третью личную встречу у россиянки из пяти.
Уроженка Москвы Рыбакина выступала за Россию до 2018 года.
Она стала второй теннисисткой после латвийки Елены Остапенко, выигравшей с начала сезона уже два трофея. Предыдущую победу Рыбакина одержала в австралийском Брисбене, где в финале переиграла белоруску Арину Соболенко.
Касаткина проиграла второй финал в этом году — в январе она уступила Остапенко в Аделаиде.
За победу в Абу-Даби Рыбакина получит 500 рейтинговых очков и $142 тыс. призовых, Касаткина за выход в финал — 325 очков и более $87 тыс.
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