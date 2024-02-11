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ISU признал самым ценным фигуристом американца с русскими корнями

ISU признал американца с русскими корнями Малинина самым ценным фигуристом
Илья Малинин в этом сезоне выиграл финал Гран-при и первым в мире исполнил четверной аксель в короткой программе
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Adam Cairns / USA Today Sports / Reuters)

Американец Илья Малинин получил премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards как самый ценный фигурист, сообщила пресс-служба организации.

В этом сезоне 19-летний Малинин победил в финале серии Гран-при. В 2022 году фигурист первым в истории чисто исполнил самый сложный прыжок, четверной аксель, на соревнованиях, в 2023-м он включил его в произвольную программу на чемпионате мира, а потом и в короткий прокат в финале Гран-при.

Премию лучшему новичку получила японская фигуристка Хана Ёсида, лучшим тренером признали японку Миэ Хамаду, награду «за достижения всей жизни» получил бывший тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер.

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Малинин является чемпионом мира среди юниоров (2022 год) и двукратным чемпионом США. Он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.

Российские фигуристы отстранены от соревнований ISU.

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фигурное катание Илья Малинин ISU
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