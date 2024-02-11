ISU признал самым ценным фигуристом американца с русскими корнями
Американец Илья Малинин получил премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards как самый ценный фигурист, сообщила пресс-служба организации.
В этом сезоне 19-летний Малинин победил в финале серии Гран-при. В 2022 году фигурист первым в истории чисто исполнил самый сложный прыжок, четверной аксель, на соревнованиях, в 2023-м он включил его в произвольную программу на чемпионате мира, а потом и в короткий прокат в финале Гран-при.
Премию лучшему новичку получила японская фигуристка Хана Ёсида, лучшим тренером признали японку Миэ Хамаду, награду «за достижения всей жизни» получил бывший тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер.
Малинин является чемпионом мира среди юниоров (2022 год) и двукратным чемпионом США. Он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.
Российские фигуристы отстранены от соревнований ISU.
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