Первая ракетка России вышла в финал крупного турнира WTA в Абу-Даби
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби.
В 1/2 финала 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю, 13-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2).
В личных встречах у Касаткиной и Хаддад-Майи счет стал 2–1 в пользу бразильянки.
Во втором полуфинале позднее встретятся россиянка Людмила Самсонова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Касаткина занимает 14-е место в мировом рейтинге (первая из россиянок). Она выиграла шесть турниров WTA в карьере.
Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.
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