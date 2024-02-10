Касаткина победила Хаддад-Майю и вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби

Первая ракетка России вышла в финал крупного турнира WTA в Абу-Даби

Дарья Касаткина победила бразильянку Беатрис Хаддад-Майю, занимающую 13-е место в рейтинге WTA. В решающем матче соперницей россиянки может стать соотечественница Людмила Самсонова

Дарья Касаткина (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби.

В 1/2 финала 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю, 13-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2).

В личных встречах у Касаткиной и Хаддад-Майи счет стал 2–1 в пользу бразильянки.

Во втором полуфинале позднее встретятся россиянка Людмила Самсонова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Касаткина занимает 14-е место в мировом рейтинге (первая из россиянок). Она выиграла шесть турниров WTA в карьере.

Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.