«Салават Юлаев» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби»

«Салават Юлаев» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Ак Барс»

Последнее в нынешнем сезоне «зеленое дерби» завершилось со счетом 2:1 в пользу уфимского клуба

Игроки «Салавата Юлаева» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Хмелевски (29-я минута) и Даниил Огирчук (37). У проигравших отличился Артем Галимов (9).

В нынешнем сезоне у «Салавата Юлаева» четыре победы и два поражения в матчах с «Ак Барсом» (3:2, 2:4, 3:1, 1:0, 2:3, 2:1).

«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка в 61 матче. «Ак Барс» расположился на четвертой строчке с 74 очками в 61 встрече.

В следующем матче «Салават Юлаев» 13 февраля примет омский «Авангард», «Ак Барс» в тот же день дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».