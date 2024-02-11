«Салернитана» уволила Филиппо Индзаги, сменив тренера второй раз за сезон

Аутсайдер Серии А уволил Филиппо Индзаги через четыре месяца

Филиппо Индзаги работал в «Салернитане» с октября, но смог выиграть с командой только три матча — два в чемпионате и один в Кубке. Его заменил Фабио Ливерани

Филиппо Индзаги (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

«Салернитана», занимающая последнее место в чемпионате Италии, объявила на официальном сайте об отставке Филиппо Индзаги, который возглавлял команду с октября.

Командой будет руководить 47-летний бывший тренер «Лечче» и «Кальяри» Фабио Ливерани.

Индзаги в октябре сменил в «Салернитане» португальца Пауло Соузу.

Команда из Салерно выиграла в Серии А только два матча из 24. Под руководством Индзаги она проиграла 11 матчей и четыре раза сыграла вничью, а также одержала три победы во всех турнирах.

Индзаги на протяжении карьеры работал в «Милане», «Венеции», «Беневенто», «Брешии», «Болонье» и «Реджине».

Младший брат Филиппо, Симоне Индзаги, возглавляет «Интер», который лидирует в турнирной таблице.