В Дагестане после проигрыша пропала финалистка турнира по муай-тай

Анна Цомартова накануне вышла из дворца спорта после турнира по муай-тай и не вернулась, оставив телефон. В полиции сообщили, что в последний раз ее видели на берегу моря

В Каспийске пропала 22-летняя студентка Анна Цомартова, которая накануне проиграла в финале турнира по тайскому боксу, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

Она вышла из Дворца спорта им. А. Алиева, где проходили соревнования, и не вернулась. Ночью в полицию обратилась мать девушки.

В последний раз спортсменку видели около 18:37 на берегу моря.

Телеграм-канал Baza пишет, что Цомартова проиграла впервые за десять лет.

В начале января в Красноярске ушел из дома и не вернулся 20-летний баскетболист «Барнаула» Антон Петухов. Полиция установила, что он упал в реку Енисей с Октябрьского моста.