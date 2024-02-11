В Дагестане после проигрыша пропала финалистка турнира по муай-тай
В Каспийске пропала 22-летняя студентка Анна Цомартова, которая накануне проиграла в финале турнира по тайскому боксу, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.
Она вышла из Дворца спорта им. А. Алиева, где проходили соревнования, и не вернулась. Ночью в полицию обратилась мать девушки.
В последний раз спортсменку видели около 18:37 на берегу моря.
Телеграм-канал Baza пишет, что Цомартова проиграла впервые за десять лет.
В начале января в Красноярске ушел из дома и не вернулся 20-летний баскетболист «Барнаула» Антон Петухов. Полиция установила, что он упал в реку Енисей с Октябрьского моста.
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