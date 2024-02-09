Казахстан подал заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2028 году
Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе в 2028 году. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
В заявке Казахстана два города — Алма-Ата и Астана. На турнир также претендует Франция (Париж и Лион).
Ожидается, что IIHF в мае примет решение по этому вопросу.
Следующий чемпионат мира пройдет в Чехии, в 2025 году — Швеции и Дании, в 2026-м — в Швейцарии, в 2027-м — в Германии.
Сборная Казахстана на предстоящем в мае чемпионате мира в Чехии сыграет в группе против команд США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши.
Сборные России и Белоруссии сейчас отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF.
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