Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году

Казахстан подал заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2028 году

Еще одну заявку подала Франция. IIHF в мае этого года примет решение о том, где пройдет турнир

Игроки сборной Казахстана (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе в 2028 году. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В заявке Казахстана два города — Алма-Ата и Астана. На турнир также претендует Франция (Париж и Лион).

Ожидается, что IIHF в мае примет решение по этому вопросу.

Следующий чемпионат мира пройдет в Чехии, в 2025 году — Швеции и Дании, в 2026-м — в Швейцарии, в 2027-м — в Германии.

Сборная Казахстана на предстоящем в мае чемпионате мира в Чехии сыграет в группе против команд США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши.

Сборные России и Белоруссии сейчас отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF.