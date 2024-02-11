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НХЛ отстранила россиянина на два матча со штрафом $39 тыс. за грубую игру

НХЛ отстранила Задорова на два матча со штрафом $39 тыс. за опасную игру
Защитник «Ванкувера» Никита Задоров во время матча столкнулся с игроком «Детройта» Лукасом Рэймондом, ударив того в область головы и шеи. Россиянин пропустит матчи с «Вашингтоном» и «Чикаго»
Никита Задоров
Никита Задоров (Фото: Bob Frid / USA Today Sports / Reuters)

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров пропустит два ближайших матча в НХЛ из-за дисквалификации за запрещенный удар соперника в игре с «Детройт Ред Уингз», сообщила пресс-служба лиги.

В субботнем матче Задоров во втором периоде столкнулся с Лукасом Рэймондом на входе в зону и ударил его в область головы и шеи. Россиянина удалили до конца матча.

«Детройт» победил в овертайме со счетом 4:3.

Задоров заплатит штраф в размере более $39 тыс., который пойдет в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Россиянин не сыграет в воскресенье с «Вашингтон Кэпиталз» и 14 февраля (4:30 мск) с «Чикаго Блэкхокс».

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На счету 28-летнего защитника гол и девять передач в 48 матчах сезона.

«Ванкувер» является лидером Западной конференции.

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