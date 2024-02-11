НХЛ отстранила россиянина на два матча со штрафом $39 тыс. за грубую игру
Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров пропустит два ближайших матча в НХЛ из-за дисквалификации за запрещенный удар соперника в игре с «Детройт Ред Уингз», сообщила пресс-служба лиги.
В субботнем матче Задоров во втором периоде столкнулся с Лукасом Рэймондом на входе в зону и ударил его в область головы и шеи. Россиянина удалили до конца матча.
«Детройт» победил в овертайме со счетом 4:3.
Задоров заплатит штраф в размере более $39 тыс., который пойдет в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Россиянин не сыграет в воскресенье с «Вашингтон Кэпиталз» и 14 февраля (4:30 мск) с «Чикаго Блэкхокс».
На счету 28-летнего защитника гол и девять передач в 48 матчах сезона.
«Ванкувер» является лидером Западной конференции.
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