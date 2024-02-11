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Два российских вратаря попали в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Российские вратари Бобровский и Кочетков вошли в тройку звезд игрового дня в НХЛ
Первой звездой дня признали канадского нападающего «Калгари» Маккензи Уигера, второе место в списке занял Сергей Бобровский из «Флориды», третье — Петр Кочетков из «Каролины»
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Charles LeClaire / USA Today Sports / Reuters)

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 35 бросков в матче с «Колорадо Эвеланш» и был признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

«Флорида» выиграла со счетом 4:0. Бобровский в третий раз в сезоне и 41-й раз за карьеру в НХЛ сыграл на ноль, он стал лучшим игроком встречи.

После игры Бобровский заявил, что счастлив, и поблагодарил партнеров.

Вратарь «Флориды» занимает шестое место в лиге по коэффициенту надежности (2,43 шайбы за игру) и делит четвертое место по числу шатаутов.

Видео: Sportsnet

Ворота «Колорадо» в этом матче защищал россиянин Александр Георгиев, который сделал 39 сейвов.

Третьей звездой дня признали еще одного российского голкипера — Петра Кочеткова из «Каролина Харрикейнз», который отбил все 34 броска в игре с «Нью-Джерси Девилз» (1:0 после овертайма). Для 24-летнего Кочеткова это второй шатаут в сезоне и шестой в НХЛ. Его также назвали лучшим игроком матча с «Нью-Джерси».

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Лучшим игроком дня стал канадский форвард «Калгари Флеймз» Маккензи Уигер, который в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) сделал первый хет-трик в НХЛ.

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Сергей Бобровский
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