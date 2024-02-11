Два российских вратаря попали в тройку лучших игроков дня в НХЛ
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 35 бросков в матче с «Колорадо Эвеланш» и был признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
«Флорида» выиграла со счетом 4:0. Бобровский в третий раз в сезоне и 41-й раз за карьеру в НХЛ сыграл на ноль, он стал лучшим игроком встречи.
После игры Бобровский заявил, что счастлив, и поблагодарил партнеров.
Вратарь «Флориды» занимает шестое место в лиге по коэффициенту надежности (2,43 шайбы за игру) и делит четвертое место по числу шатаутов.
Ворота «Колорадо» в этом матче защищал россиянин Александр Георгиев, который сделал 39 сейвов.
Третьей звездой дня признали еще одного российского голкипера — Петра Кочеткова из «Каролина Харрикейнз», который отбил все 34 броска в игре с «Нью-Джерси Девилз» (1:0 после овертайма). Для 24-летнего Кочеткова это второй шатаут в сезоне и шестой в НХЛ. Его также назвали лучшим игроком матча с «Нью-Джерси».
Лучшим игроком дня стал канадский форвард «Калгари Флеймз» Маккензи Уигер, который в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) сделал первый хет-трик в НХЛ.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле