Биатлонистка Сливко выиграла гонку преследования на Спартакиаде
Биатлонистка Виктория Сливко выиграла гонку преследования на 10 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте (Челябинская область).
Сливко преодолела дистанцию с одним промахом за 32 минуты 6,4 секунды. Второй стала Ирина Казакевич, которая стартовала 17-й и проиграла лидеру 24,8 секунды, допустив один промах. Третье место у Анастасии Гореевой (+36,0; 3).
После гонки Сливко заявила в эфире «Матч ТВ», что чувствует себя королевой. «Болельщики классно поддерживают как на дистанции, так и на рубеже. Не могла их подвести сегодня. Понимала перед гонкой, что у меня хороший стартовый номер, буду бороться», — сказала биатлонистка.
Сливко накануне стала второй в спринтерской гонке.
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