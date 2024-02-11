Биатлонистка Сливко выиграла гонку преследования на Спартакиаде

Виктория Сливко в пасьюте опередила на полминуты Ирину Казакевич, которая стартовала 17-й, и Анастасию Горееву

Виктория Сливко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла гонку преследования на 10 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте (Челябинская область).

Сливко преодолела дистанцию с одним промахом за 32 минуты 6,4 секунды. Второй стала Ирина Казакевич, которая стартовала 17-й и проиграла лидеру 24,8 секунды, допустив один промах. Третье место у Анастасии Гореевой (+36,0; 3).

После гонки Сливко заявила в эфире «Матч ТВ», что чувствует себя королевой. «Болельщики классно поддерживают как на дистанции, так и на рубеже. Не могла их подвести сегодня. Понимала перед гонкой, что у меня хороший стартовый номер, буду бороться», — сказала биатлонистка.

Сливко накануне стала второй в спринтерской гонке.

Ранее в воскресенье мужской пасьют выиграл Эдуард Латыпов.

13 февраля в Златоусте запланированы индивидуальные гонки.

Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IBU) и пропускают чемпионат мира, который проходит в Чехии.