Биатлонист Латыпов победил в спринте на Спартакиаде
Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).
29-летний спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 42,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Второе место занял Кирилл Бажин (отставание 15,1 секунды; без промахов), третьим стал Даниил Серохвостов (+22,0; 1).
Латыпов является трехкратным бронзовым призером Олимпиады в Пекине (эстафета, смешанная эстафета, гонка преследования), призером чемпионата мира 2021 года в эстафете.
В эти же дни в чешском Нове-Место проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
Соревнования Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта проходят с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.
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