Биатлонист Эдуард Латыпов победил в спринте на Спартакиаде

Биатлонист Латыпов победил в спринте на Спартакиаде

Второе место занял Кирилл Бажин, третьим стал Даниил Серохвостов. Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших проходят в Златоусте

Эдуард Латыпов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).

29-летний спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 42,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место занял Кирилл Бажин (отставание 15,1 секунды; без промахов), третьим стал Даниил Серохвостов (+22,0; 1).

Латыпов является трехкратным бронзовым призером Олимпиады в Пекине (эстафета, смешанная эстафета, гонка преследования), призером чемпионата мира 2021 года в эстафете.

В эти же дни в чешском Нове-Место проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Соревнования Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта проходят с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.