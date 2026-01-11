 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

ЦСКА победил «Спартак» в КХЛ благодаря дублю Полтапова

Хоккеисты ЦСКА второй раз подряд победили «Спартак» в дерби
ЦСКА выиграл со счетом 2:1, одержав вторую победу подряд над «Спартаком»
Прохор Полтапов
Прохор Полтапов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

ЦСКА переиграл «Спартак» в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:1.

У ЦСКА дубль оформил Прохор Полтапов (15-я и 53-я минуты). Последний гол стал для Полтапова 100-м очком в регулярных чемпионатах КХЛ.

У гостей отличился Михаил Мальцев (42).

ЦСКА обыграл «Спартак» и в домашнем матче 28 декабря (2:1). Первые два дерби в сезоне остались за «красно-белыми» (6:5, 3:2).

ЦСКА занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 54 очка в 46 матчах. «Спартак» расположился на восьмом месте (49 очков в 43 играх).

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Спартак
