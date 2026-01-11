Три американских бобслеиста выпали из саней на этапе Кубка мира в Санкт-Морице

Четверку Кристофера Хорна дисквалифицировали на этапе Кубка мира в Санкт-Морице из-за того, что три спортсмена после разгона боба не успели вовремя занять в нем места и выпали на трассу

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Три члена экипажа американского бобслеиста Кристофера Хорна выпали из саней во время соревнований четверок на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице, сообщает 20min.ch.

Спортсмены после разгона боба в первом заезде не успели занять свои места и разлетелись по трассе. Один из них, Хантер Пауэлл, перелетел через борт и ударился о деревянную конструкцию, отмечает Spiegel.

Хорн финишировал на 210-килограммовом бобе один, команда была дисквалифицирована.

В составе четверки выступали также Райан Рейджер и Калеб Фернелл.

Хорн — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в соревнованиях смешанных команд.

Также во время заезда проблемы с бобом возникли у немца Франческо Фридриха, из-за чего он показал шестой результат.

Победителем гонки, в рамках которой определялись чемпионы Европы, стал экипаж немца Адама Аммура, который опередил на 0,07 секунды соотечественников из четверки Йоханнеса Лохнера.