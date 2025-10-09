 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Британского бобслеиста Гулливера дисквалифицировали за допинг

Британского бобслеиста Гулливера дисквалифицировали за допинг
Сюжет
Олимпиада-2026
В пробе Аррана Гулливера нашли остарин, увеличивающий мышечную массу, из-за чего он потеряет бронзу ЧМ и пропустит два года
Фото: Maddie Meyer / Getty Images
Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Призер чемпионатов мира по бобслею в составе сборной Великобритании Арран Гулливер дисквалифицирован на два года за положительную пробу на остарин и пропустит Олимпиаду. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Гулливер сдал пробу 2 марта 2025-го, с этой даты будут аннулированы его результаты, а сам он будет отстранен до 23 марта 2027-го. Таким образом, он потеряет бронзу чемпионата мира, завоеванную в марте этого года в Лейк-Плэсиде (США).

Остарин (энобосарм) относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM), запрещен Всемирным антидопинговым агентством для использования в спорте. Этот препарат может увеличивать мышечную массу и повышать выносливость.

В ITA отметили, что Гулливер не оспаривал дисквалификацию, но «доказал, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным».

Гулливер завоевал свои медали в соревнованиях четверок: на его счету серебро чемпионата мира (2023 год), а также золото (2023) и бронза (2025) чемпионатов Европы.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
допинг бобслей Олимпиада-2026
