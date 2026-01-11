Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Гонконге

Рублев и Хачанов проиграли в финале парного разряда турнира в Гонконге

В финале россияне уступили итальянцам Музетти и Сонего

Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: Kobe Li / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вторая и третья ракетки России Андрей Рублев и Карен Хачанов уступили в финале парного разряда на турнире в Гонконге.

Россияне проиграли итальянцам Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего со счетом 4:6, 6:2, 1:10.

В одиночном разряде Рублев в Гонконге дошел до полуфинала, Хачанов проиграл в первом круге. Победителем турнира стал выступающий за Казахстан Александр Бублик.

В предыдущий раз Хачанов и Рублев играли в паре на турнире «Мастерс» в Шанхае осенью, где снялись с матча второго круга.

В рейтинге ATP Рублев занимает 16-е место, Хачанов — 17-е.