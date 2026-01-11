 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 32 x 17 2 1,04 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,01 x 30 2 200 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 2,05 x 4,2 2 3,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,45 x 3,25 2 2,18 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,78 x 3,55 2 5,4 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,14 x 9 2 16 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Гонконге

Рублев и Хачанов проиграли в финале парного разряда турнира в Гонконге
В финале россияне уступили итальянцам Музетти и Сонего
Карен Хачанов и Андрей Рублев
Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: Kobe Li / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вторая и третья ракетки России Андрей Рублев и Карен Хачанов уступили в финале парного разряда на турнире в Гонконге.

Россияне проиграли итальянцам Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего со счетом 4:6, 6:2, 1:10.

В одиночном разряде Рублев в Гонконге дошел до полуфинала, Хачанов проиграл в первом круге. Победителем турнира стал выступающий за Казахстан Александр Бублик.

Бублик выиграл турнир в Гонконге и впервые войдет в топ-10 рейтинга ATP
Спорт
Александр Бублик

В предыдущий раз Хачанов и Рублев играли в паре на турнире «Мастерс» в Шанхае осенью, где снялись с матча второго круга.

В рейтинге ATP Рублев занимает 16-е место, Хачанов — 17-е.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) Карен Хачанов ATP
Материалы по теме
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток
Спорт
Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге
Спорт
Хачанов и Рублев сыграют в финале парного разряда на турнире в Гонконге
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Дипломаты назвали ложью сообщения о российских кораблях у Гренландии Политика, 15:45
Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Гонконге Спорт, 15:43
WSJ узнала, что передовая ракета Киева создана по советским руководствам Политика, 15:40
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Венесуэльский военный заявил об использовании США неизвестного оружия Политика, 15:09
Умер чемпион Олимпиады-1972 в тяжелой атлетике Киржинов Спорт, 15:09
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
КХЛ перенесла матч «Сочи» из-за проблем с вылетом в Санкт-Петербург Спорт, 14:39
Биатлонист Коновалов в 21 год выиграл масс-старт на чемпионате России Спорт, 14:37
Минобороны сообщило о попытке ВСУ установить свой флаг в Купянске Политика, 14:32
Бублик выиграл турнир в Гонконге и впервые войдет в топ-10 рейтинга ATP Спорт, 14:27
Землю накрыла вторая с начала года магнитная буря Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Politico сообщило о возможности включения Гренландии в сделку по Украине Политика, 14:07