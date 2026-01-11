Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Гонконге
Вторая и третья ракетки России Андрей Рублев и Карен Хачанов уступили в финале парного разряда на турнире в Гонконге.
Россияне проиграли итальянцам Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего со счетом 4:6, 6:2, 1:10.
В одиночном разряде Рублев в Гонконге дошел до полуфинала, Хачанов проиграл в первом круге. Победителем турнира стал выступающий за Казахстан Александр Бублик.
В предыдущий раз Хачанов и Рублев играли в паре на турнире «Мастерс» в Шанхае осенью, где снялись с матча второго круга.
В рейтинге ATP Рублев занимает 16-е место, Хачанов — 17-е.
