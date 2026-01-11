Бублик выиграл турнир в Гонконге и впервые войдет в топ-10 мирового рейтинга

Бублик выиграл турнир в Гонконге и впервые войдет в топ-10 рейтинга ATP

Казахстанский теннисист обыграл в финале Музетти и завоевал девятый титул в ATP. Этот успех позволит Бублику подняться с 11-й на 10-ю строчку рейтинга

Александр Бублик (Фото: Thomas F. Starke / Getty Images)

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу на турнире ATP-250 в Гонконге, обыграв в финале седьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти.

В решающем матче, который продолжался 1 час 38 минут, Бублик, посеянный под вторым номером, победил со счетом 7:6 (7:2), 6:3. По ходу встречи Бублик выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

В обновленном рейтинге ATP Бублик поднимется с 11-й на 10-ю позицию, впервые в карьере войдя в топ-10.

Эта победа стала для 28-летнего Бублика девятой в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде и пятой с июня 2025-го, когда он выиграл соревнования в Галле (Германия), Гштааде (Швейцария), Кицбюэле (Австрия) и Ханчжоу (Китай). Лучшим результатом Бублика на турнирах «Большого шлема» остается выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2025 году.

Бублик — уроженец Гатчины, до 2016 года выступал за Россию.

Для Музетти это стало уже седьмым поражением подряд в финалах турниров ATP.