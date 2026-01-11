Даниил Медведев посвятил победу в Брисбене годовалой дочери
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил после победы на турнире в австралийском Брисбене, что посвящает этот титул младшей дочери, чей первый день рождения был вынужден пропустить ради участия в соревнованиях. Слова теннисиста приводятся на сайте ATP.
Медведев в финале обыграл американца Брендона Накашиму и завоевал 22-й трофей в карьере.
По словам теннисиста, они хотели отправиться в Австралию всей семьей, но это слишком тяжело с двумя маленькими детьми.
«У моей дочери был день рождения, когда я был здесь, поэтому я посвящаю победу ее первому дню рождения. Хотя этот трофей для нее немного тяжеловат», — сказал Медведев.
Медведев и его жена Дарья воспитывают двух дочерей. Старшая, Алиса, родилась в октябре 2022 года, а младшая, Виктория, — в январе 2025-го.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков