Даниил Медведев посвятил победу в Брисбене годовалой дочери

Даниил Медведев заявил, что посвятил победу на турнире в Брисбене младшей дочери

Россиянин в финале обыграл американца Накашиму, выиграв 22-й трофей в карьере. После матча Медведев рассказал, что его семья не смогла приехать в Брисбен и он пропустил первый день рождения младшей дочери

Даниил Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил после победы на турнире в австралийском Брисбене, что посвящает этот титул младшей дочери, чей первый день рождения был вынужден пропустить ради участия в соревнованиях. Слова теннисиста приводятся на сайте ATP.

Медведев в финале обыграл американца Брендона Накашиму и завоевал 22-й трофей в карьере.

По словам теннисиста, они хотели отправиться в Австралию всей семьей, но это слишком тяжело с двумя маленькими детьми.

«У моей дочери был день рождения, когда я был здесь, поэтому я посвящаю победу ее первому дню рождения. Хотя этот трофей для нее немного тяжеловат», — сказал Медведев.

Медведев и его жена Дарья воспитывают двух дочерей. Старшая, Алиса, родилась в октябре 2022 года, а младшая, Виктория, — в январе 2025-го.