 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 32 x 17 2 1,04 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,01 x 30 2 200 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 2,05 x 4,2 2 3,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,55 x 3,35 2 2,13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,78 x 3,55 2 5,4 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,15 x 8,5 2 15 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,17 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев выиграл первый турнир в сезоне

Даниил Медведев одержал победу на первом в сезоне турнире в Брисбене
Россиянин завоевал в Брисбене 22-й трофей в карьере и второй на четырех последних турнирах. В финале он обыграл на тай-брейке американца Накашиму
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев стал победителем турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом $800 тыс.

В финале Медведев обыграл американца Брендона Накашиму (33-й в мировом рейтинге) со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Россиянин выиграл у соперника третий матч из трех за карьеру.

За победу в Брисбене Медведев получит 250 очков и более $114 тыс. призовых. Он поднимется на 12-е место в рейтинге ATP.

Завоеванный трофей стал для 29-летнего Медведева 22-м в одиночном разряде в карьере (все на разных соревнованиях) и вторым на четырех последних турнирах (после титула в Алма-Ате в октябре).

В 2019-м Медведев дошел в Брисбене до финала, где проиграл японцу Кэю Нисикори.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Российская теннисистка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Спорт
Российский теннисист Хачанов поднялся на 17-е место в рейтинге ATP
Спорт
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Минобороны сообщило о попытке ВСУ установить свой флаг в Купянске Политика, 14:32
Бублик выиграл турнир в Гонконге и впервые войдет в топ-10 рейтинга ATP Спорт, 14:27
Землю накрыла вторая с начала года магнитная буря Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Politico сообщило о возможности включения Гренландии в сделку по Украине Политика, 14:07
Юристы разъяснили права потерявших багаж из-за коллапса в Шереметьево
РАДИО
 Общество, 13:57
От лесов до морей: зачем и как бизнес заботится об экологии Тренды, 13:41
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Следующий эпизод: что ждет российский рынок видеоплатформ в 2026 году Тренды, 13:40
Виктория Метеля победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону Спорт, 13:37
Даниил Медведев выиграл первый турнир в сезоне Спорт, 13:20
Соболенко обыграла украинку и защитила титул чемпионки турнира в Брисбене Спорт, 13:14
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Не забота, а тревога: что на самом деле стоит за токсичной бережностьюПодписка на РБК, 12:51
Reuters узнал о готовности Израиля к вмешательству США в ситуацию в Иране Политика, 12:49