Даниил Медведев выиграл первый турнир в сезоне
Первая ракетка России Даниил Медведев стал победителем турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом $800 тыс.
В финале Медведев обыграл американца Брендона Накашиму (33-й в мировом рейтинге) со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Россиянин выиграл у соперника третий матч из трех за карьеру.
За победу в Брисбене Медведев получит 250 очков и более $114 тыс. призовых. Он поднимется на 12-е место в рейтинге ATP.
Завоеванный трофей стал для 29-летнего Медведева 22-м в одиночном разряде в карьере (все на разных соревнованиях) и вторым на четырех последних турнирах (после титула в Алма-Ате в октябре).
В 2019-м Медведев дошел в Брисбене до финала, где проиграл японцу Кэю Нисикори.
