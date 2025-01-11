Роднина заявила, что Россия потеряла целое поколение спортсменов
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Россия потеряла целое поколение спортсменов из-за отстранения от международных турниров. Об этом она заявила Sport24.
«Если брать спортсменов высших достижений, то последние два года нет никакой мотивации, потому что нет участия в соревнованиях. Естественно, отсутствуя на соревнованиях, мы потеряли часть поколения, а, может, и целое поколение. Если лидеры еще выступали на Играх, то второй и третий составы как раз потеряли мотивацию. А это те, кто должен был прийти на смену лидерам», — сказала Роднина.
С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов были отстранены от международных турниров. В марте 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: без флага и гимна, при отсутствии связей с вооруженными силами и публичной поддержки военных действий.
Большая часть федераций по летним видам спорта сейчас допускают хотя бы на минимальном уровне участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а в зимних видах — нет. На Олимпиаде в Париже выступили только 15 российских спортсменов.
В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».
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