Бензема назвал чушью информацию о возможном завершении карьеры
Обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема заявил Marca, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.
В декабре Relevo сообщал, что 37-летний француз, выступающий за саудовский «Аль-Иттихад», устал от игры в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Мадрид, поэтому может завершить карьеру по окончании этого сезона.
«Нет, нет. Это слова кого-то, кого я не знаю. Чушь. Не думаю о том, что через два, три или четыре года собираюсь уйти из футбола. Я чувствую себя хорошо, слава богу. Мое тело в порядке», — сказал Бензема.
Бензема в этом сезоне является лучшим бомбардиром «Аль-Иттихада» с 12 голами в 12 матчах.
«Аль-Иттихад» лидирует в чемпионате после 13 туров, опережая на два очка «Аль-Хиляль».
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