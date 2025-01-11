Бензема назвал чушью информацию о возможном завершении карьеры

Обладатель «Золотого мяча» 2022 года, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Иттихад», заявил, что чувствует себя хорошо и может играть еще много лет

Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема заявил Marca, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

В декабре Relevo сообщал, что 37-летний француз, выступающий за саудовский «Аль-Иттихад», устал от игры в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Мадрид, поэтому может завершить карьеру по окончании этого сезона.

«Нет, нет. Это слова кого-то, кого я не знаю. Чушь. Не думаю о том, что через два, три или четыре года собираюсь уйти из футбола. Я чувствую себя хорошо, слава богу. Мое тело в порядке», — сказал Бензема.

Бензема в этом сезоне является лучшим бомбардиром «Аль-Иттихада» с 12 голами в 12 матчах.

«Аль-Иттихад» лидирует в чемпионате после 13 туров, опережая на два очка «Аль-Хиляль».