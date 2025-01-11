Овечкин броском сломал конек сопернику в матче НХЛ. Видео

Овечкин броском сломал конек сопернику в матче с «Монреалем» в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» выбил лезвие из конька защитника «Монреаля» Александра Каррье, после чего канадца вытолкали со льда партнеры по команде

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин своим броском сломал конек защитнику «Монреаль Канадиенс» Александру Каррье во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

Это случилось во время второго периода. Бросок 39-летнего россиянина выбил лезвие из конька Каррье.

Из-за этого канадец упал на колени и не смог катиться по льду сам. Поэтому одноклубники дотолкали его до скамейки запасных, где хоккеисту помог сервисмен.

Матч завершился победой «Монреаля» в овертайме со счетом 3:2. Овечкин не отметился результативными действиями.