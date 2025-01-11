Овечкин броском сломал конек сопернику в матче НХЛ. Видео
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин своим броском сломал конек защитнику «Монреаль Канадиенс» Александру Каррье во время матча регулярного чемпионата НХЛ.
Это случилось во время второго периода. Бросок 39-летнего россиянина выбил лезвие из конька Каррье.
Из-за этого канадец упал на колени и не смог катиться по льду сам. Поэтому одноклубники дотолкали его до скамейки запасных, где хоккеисту помог сервисмен.
Матч завершился победой «Монреаля» в овертайме со счетом 3:2. Овечкин не отметился результативными действиями.
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