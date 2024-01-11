Лучшему нападающему МЧМ угрожали расправой за отказ играть в клубе НХЛ

Каттер Готье отказался подписывать контракт с «Филадельфией», которая задрафтовала его в первом раунде в 2022 году. Клуб в итоге обменял права на защитника в «Анахайм», а игрок подвергся нападкам болельщиков

Каттер Готье (Фото: Adam Ihse / TT News Agency / Reuters )

Нападающий молодежной сборной США Каттер Готье заявил, что получил угрозы смерти и тысячи неприятных сообщений после отказа подписывать контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», который задрафтовал его в 2022 году. Слова хоккеиста приводит The Athletic.

Готье был выбран на драфте под общим пятым номером. На прошедшем молодежном чемпионате мира в Швеции американцы выиграли золото, а Готье признали лучшим нападающим турнира. 8 января, сразу после турнира, «Филадельфия» обменяла права на игрока в «Анахайм Дакс». Форвард еще не дебютировал в НХЛ и выступает в студенческой NCAA за «Бостон Колледж».

Форвард не стал называть причину, по которой отказал «Филадельфии», но отметил, что принял такое решение не из-за главного тренера Джона Тортореллы.

«19-летний парень получает много смертельных угроз, а тысячи и тысячи людей пишут ему очень плохие вещи — я не пожелал бы такого и своему злейшему врагу», — сказал Готье.

На чемпионате мира Готье забросил две шайбы и сделал десять передач в семи матчах. В текущем сезоне NCAA он набрал 23 очка (13+10) в 17 матчах.

Международная федерация (IIHF) в августе дисквалифицировала до конца года российского вратаря Ивана Федотова за отказ играть в «Филадельфии» и подписание контракта с ЦСКА. Голкипера летом 2022 года неожиданно призвали в армию перед тем, как он успел уехать в НХЛ, где у него был контракт на год с «Флайерз».