 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лучшему нападающему МЧМ угрожали расправой за отказ играть в клубе НХЛ

Лучшему нападающему МЧМ Готье угрожали расправой за отказ играть в «Филадельфии»
Каттер Готье отказался подписывать контракт с «Филадельфией», которая задрафтовала его в первом раунде в 2022 году. Клуб в итоге обменял права на защитника в «Анахайм», а игрок подвергся нападкам болельщиков
Каттер Готье
Каттер Готье (Фото: Adam Ihse / TT News Agency / Reuters )

Нападающий молодежной сборной США Каттер Готье заявил, что получил угрозы смерти и тысячи неприятных сообщений после отказа подписывать контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», который задрафтовал его в 2022 году. Слова хоккеиста приводит The Athletic.

Готье был выбран на драфте под общим пятым номером. На прошедшем молодежном чемпионате мира в Швеции американцы выиграли золото, а Готье признали лучшим нападающим турнира. 8 января, сразу после турнира, «Филадельфия» обменяла права на игрока в «Анахайм Дакс». Форвард еще не дебютировал в НХЛ и выступает в студенческой NCAA за «Бостон Колледж».

Форвард не стал называть причину, по которой отказал «Филадельфии», но отметил, что принял такое решение не из-за главного тренера Джона Тортореллы.

«19-летний парень получает много смертельных угроз, а тысячи и тысячи людей пишут ему очень плохие вещи — я не пожелал бы такого и своему злейшему врагу», — сказал Готье.

Клуб НХЛ вернул российского вратаря, которого выставлял на драфт отказов
Спорт
Илья Самсонов

На чемпионате мира Готье забросил две шайбы и сделал десять передач в семи матчах. В текущем сезоне NCAA он набрал 23 очка (13+10) в 17 матчах.

Международная федерация (IIHF) в августе дисквалифицировала до конца года российского вратаря Ивана Федотова за отказ играть в «Филадельфии» и подписание контракта с ЦСКА. Голкипера летом 2022 года неожиданно призвали в армию перед тем, как он успел уехать в НХЛ, где у него был контракт на год с «Флайерз».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ
Материалы по теме
Россиянина Ничушкина признали лучшим игроком дня в НХЛ
Спорт
«Будущему хоккея» из Чикаго сломали челюсть в матче НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 17:22
Медведев назвал число привлеченных на службу в зону спецоперации за год Политика, 22:00
В Израиле обвинили федерацию хоккея в антисемитизме за отстранение от ЧМ Спорт, 22:00
Супруг французского премьера Атталя возглавил МИД Франции Политика, 21:54
Лучшему нападающему МЧМ угрожали расправой за отказ играть в клубе НХЛ Спорт, 21:30
В ДНР украинскому военному вынесли приговор за пытки и убийство пленного Политика, 21:18
На выставке «Россия» прошел день Белгородской области Отрасли, 21:17
В Варшаве начался антиправительственный марш «Протест свободных поляков» Политика, 21:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Цифра Брокер» назвал топ-6 акций для долгосрочных инвесторов Инвестиции, 21:08
Запад поставил Украине комплексы Stinger времен войны в Афганистане Политика, 20:57
Бывший старший скаут «Бенфики» перешел работать в «Спартак» Спорт, 20:31
Бельгийская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы Спорт, 20:31
Пентагон предупредил о риске кражи оружия для Украины Политика, 20:22
Какая палитра интерьера подойдет вам и что она расскажет о характере РБК и ЖК Soul, 20:12
Бронзового призера Олимпиады арестовали за вымогательство в Сыктывкаре Спорт, 19:48