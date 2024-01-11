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Футболист «Амкала» сообщил о рецидиве рака крови

Футболист «Амкала» Куриленко сообщил о рецидиве рака крови
Впервые Никите Куриленко диагностировали острый миелоидный лейкоз в марте прошлого года. Он сообщил, что у него рецидив и снова требуется пересадка костного мозга, но в этот раз вероятность успеха «куда ниже»
Никита Куриленко
Никита Куриленко (Фото: Телеграм-канал Никиты Куриленко)

Защитник медиафутбольной команды «Амкал» Никита Куриленко сообщил во время трансляции в Twitch, что у него случился рецидив рака крови.

В марте прошлого года у блогера, на YouTube-канал которого подписано более 670 тыс. человек, диагностировали острый миелоидный лейкоз.

По словам Куриленко, накануне у него брали пункцию, а в четверг, 11 января, врач «обрисовал, что все очень неблагоприятно в плане перспектив».

«Это означает, что мне снова предстоит лечение, трансплантация [костного мозга] в том числе, только в этот раз все это куда сложнее будет и вероятность успеха куда ниже», — сказал Куриленко, отметив, что будет продолжать бороться с болезнью.

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Игроку выразил поддержку «Амкал», а также телеграм-канал Кубка России, в котором блогерская команда в этом сезоне играла второй раз.

Куриленко 30 лет, он стал игроком «Амкала» в 2018 году.

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Анна Сатдинова
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